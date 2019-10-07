Синоптик рассказала, когда в Украину вернется бабье лето

Погода в Украине в ближайшие дни окажется под влиянием воздушных масс арктического происхождения, которые принесут ночные заморозки и дневную прохладу. Но не стоит отчаиваться, считает Наталка Диденко, поскольку бабье лето еще порадует украинцев октябрьским теплом.

По словам синоптика, ближайшей ночью заморозки от 0 до -4 градусов ожидаются в Карпатах. Днем температура прогреется до скромных +7... +12 градусов.

Довольно тепло будет на Юге, и при этом ночью, что по мнению синоптика, "особенно остроумно со стороны атмосферы". Так, в Крыму, на Запорожье и в Донецкой области, ночью ожидается +10... +15.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Что касается осадков, то они маловероятны - лишь на Харьковщине и Луганщине возможны небольшие дожди.

В Киеве вторник, 7 октября, будет холодно. Ближайшей ночью заморозки от 0 до -2 мороза, днем +8... +10 тепла.

Теплеть понемногу начнет уже в среду, 9 октября. Но повышение температуры будет сопровождаться дождями в средине недели.

А вот в воскресенье, 13 октября, в Украину вернется бабье лето, которое принесет теплую и солнечную погоду - в течение дня +15... +22 градуса, на северо-востоке +12... +16 градусов.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)