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Ливень в Днепре затопил город: фото и видео страшного потопа

STYLERЖизнь    05.10.2019 - 13:28
Ливень в Днепре затопил город: фото и видео страшного потопа
Фото: Ливень в Днепре (соцсети)

Сильные осадки в Днепре затопили улицы и жилые дома

В Днепре 4 октября прошел сильный ливень с грозой, а закончился только через сутки, 5 октября. Местные жители публикую в соцсетях фото и видео непогоды, а также тех последствий, которые сделали сильные осадки.

Улицы и дороги так сильно затопило дождем, что проехать по ним оказалось действительно непросто. Маршрутки буквально плыли по городу, это можно увидеть на одном из видео, которое опубликовали на YouTube.

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Видео: Днепр затопило дождем (YouTube)

"Это из-за того, что вместо чистки (и восстановления) ливнtвок мы строим апупенные развлекательные центры. Полпыли... Зато весело. При строительстве подземные сливные тоннели просто глушатся. Так как они никому из строителей не нужны. А они мешают фундаменту. Спрашивайте у архитектора города, куда девалась инфраструктура. Что? Не у кого... За год уже третий... Вот и я говорю - весело стало", - написал один из украинцев под видео, комментируя произошедшее.

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Дождь в Днепре был не только на улице

Дождь в Днепре был не только на улице... подъезд жилого дома

Опубліковано Днепр, Украина Пʼятниця, 4 жовтня 2019 р.

Несмотря на то, что дождь прекратился рано утром 5 октября, вода с улиц и дорог никуда не исчезла.

Ливень в Днепре затопил город: фото и видео страшного потопа

Фото: Ливень в Днепре затопил улицы (соцсети)

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