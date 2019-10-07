Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться бабине літо

Погода в Україні в найближчі дні опиниться під впливом повітряних мас арктичного походження, які принесуть нічні заморозки і денну прохолоду. Але не варто зневірятися, вважає Наталка Діденко, оскільки бабине літо ще порадує українців жовтневим теплом.

За словами синоптика, найближчої ночі заморозки від 0 до -4 градусів очікуються в Карпатах. Вдень температура прогріється до скромних +7... +12 градусів.

Досить тепло буде на Півдні, і при цьому вночі, що на думку синоптика, "особливо дотепно з боку атмосфери". Так, в Криму, на Запоріжжі і в Донецькій області, вночі очікується +10... +15.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Що стосується опадів, то вони малоймовірні - лише на Харківщині та Луганщині можливі невеликі дощі.

У Києві у вівторок, 7 жовтня, буде холодно. Найближчої ночі заморозки від 0 до -2 морозу, вдень +8... +10 тепла.

Тепліти потроху почне вже в середу, 9 жовтня. Однак підвищення температури супроводжуватиметься дощами в середині тижня.

А ось в неділю, 13 жовтня, в Україну повернеться бабине літо, яке принесе теплу і сонячну погоду - протягом дня +15... +22 градуси, на північному сході +12... +16 градусів.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)