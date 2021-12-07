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Синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет показывать температурные качели, циклоническую активность, которая будет чередоваться с прояснениями вплоть до третьей декады декабря, и только потом зима полноценно вступит в свои права.

Об этом рассказал Виталий Постригань, начальник Черкасского областного гидрометцентра.

"По предварительным оценкам, зимнего режима погоды, со всеми его атрибутами не прогнозируем еще две недели", - сообщил Постригань

В течение рабочей недели синоптик прогнозирует некомфортную с дождями и туманами погоду.

"Глубокая многоцентровая циклоническая депрессия, один за другим посылает в наш регион циклонические вихри", - рассказывает он.

В среду, 8 декабря атмосферный фронт откроет доступ холодному воздуху, температура воздуха снизится, в четверг 9-го числа температура продолжит снижаться.

"К дождям присоединятся мокрый снег и снег и даже ледяной дождь. И конечно при такой синоптической ситуации прогнозируем гололед и на дорогах гололедицу", - пишет Виталий Постригань.

В пятницу 10 декабря ожидается перерыв в осадках, а на выходных - 11-12 числа - "теплый прыжок".

Ранее мы писали, что метеорологи заявили о зарождении феномена, который будет влиять на погоду во всем мире.

Также появилось предупреждение про сильные магнитные бури, которые ожидаются к концу декабря.

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Погода в Украине