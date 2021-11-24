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Метеорологи заявили о зарождении феномена, который вызовет погодные аномалии во всем мире

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Среда 24 ноября 2021 10:05
Метеорологи заявили о зарождении феномена, который вызовет погодные аномалии во всем мире Коллаж РБК-Украина: Метеорологи заявили о зарождении природного феномена
Автор: Светлана Мащенко

В Австралии объявили о зарождении природного феномена, который в будущем может оказывать сильнейшее влияние на погоду во всем мире, вызывая различные аномалии и катаклизмы.

Об этом заявили в пресс-службе Австралийского Бюро метеорологии.

По данным метеорологов, в Южном полушарии у берегов Австралии уже второй год подряд зарождается "Ла-Нинья" (в переводе - "Малышка").

Несмотря на ласковое имя, феномен грозит всему миру циклонами и сильнейшими наводнениями.

Дело в том, что "Ла-Нинья" возникает, когда сильные ветры относят теплые поверхностные воды Тихого океана от Южной Америки в сторону Индонезии и Австралии, а взамен с глубины поднимаются холодные воды.

Из-за "Ла-Нинья" могут чаще возникать ураганы, а в северных регионах снежные бури, в Европе феномен может стать причиной дождливой зимы.

Впрочем, климатологи говорят, что в этот раз природный феномен может быть слабее, чем обычно.

Впрочем, по данным Бюро метеорологии Австралии, в этом году природный феномен обещает быть более слабым, чем обычно. "Ла-Нинья" может продлиться до конца лета - начала осени 2022.

Для справки:

Ла-Нинья ("Малышка") регулярно возникает в южной части Тихого океана, когда стабильный восточный ветер гонит теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание.

Характерные последствия "Малышки" - прохладная и влажная зима на севере Европы и в Британии, дождливое лето в Индонезии и Австралии, сильные муссоны (ветры, дующие с суши на океан) в Юго-Восточной Азии, холода в Южной части Африки.

Обратное явление, когда температура воды и воздуха у побережья Южной Америки повышается, зовется Эль-Ниньо ("Малыш").

Тем временем синоптики обещают в Украине новую волну потепления, благодаря которой воздух на выходных в некоторых областях может прогреться до +16 градусов тепла.

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