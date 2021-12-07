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Синоптик розповів, коли в Україну прийде справжня зима

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні показуватиме температурні гойдалки, циклонічну активність, яка чергуватиметься з проясненнями аж до третьої декади грудня, і лише потім зима повноцінно вступить у свої права.

Про це розповів Віталій Постригань, начальник Черкаського обласного гідрометцентру.

"За попередніми оцінками, зимового режиму погоди, з усіма його атрибутами не прогнозуємо ще два тижні", - повідомив Постригань

Впродовж робочого тижня синоптик прогнозує некомфортну з дощами і туманами погоду.

"Глибока багатоцентрова циклонічна депресія, один за одним надсилає до нашого регіону циклонічні вихори", - розповідає він.

В середу, 8 грудня атмосферний фронт відкриє доступ холодному повітрю, температура повітря знизиться, в четвер 9-го числа температура продовжить знижуватися.

"До дощів приєднаються мокрий сніг та сніг і навіть льодяний дощ. І звичайно при такій синоптичній ситуації прогнозуємо ожеледь та на дорогах ожеледицю", - пише Віталій Постригань.

У п'ятницю 10 грудня очікується перерва в опадах, а на вихідних - 11-12 числа - "теплий стрибок".

Раніше ми писали, що метеорологи заявили про зародження феномену, який впливатиме на погоду у всьому світі.

Також з'явилося попередження про сильні магнітні бурі, які очікуються до кінця грудня.

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Погода в Україні