Одна за одной ударят три сильные магнитные: появился календарь опасных дат
Магнитные бури станут причиной головной боли у многих людей трижды до конца этого года. Эксперты обновили прогноз по геомагнитной активности, судя по которому самым напряженным станет конец года.
Опасные даты, на кого сильнее всего влияют бури и как уберечься - читайте ниже в нашем материале Styler.
Даты магнитных бурь
Так, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, до конца года будут три сильные магнитные бури: 17, 27, 28 декабря.
Кроме того 13, 18, 29 декабря магнитосфера будет "возбужденной".
Скрин: Даты магнитных бурь в декабре 2021 (tesis.lebedev.ru)
Что такое магнитная буря
Под магнитной (геомагнитной) бурей эксперты подразумевают нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю.
Магнитные бури вызывают сбои в работе техники, а также могут оказывать влияние на самочувствие некоторых людей.
Такая буря может длиться несколько часов и даже несколько дней подряд.
На кого может воздействовать магнитная буря
Геомагнитным колебаниям подвержены метеозависимые люди, пожилого возраста, те, у кого есть хронические болезни, в частности сердечно-сосудистые, психологически нестабильные люди.
В эти дни может болеть голова, "прыгать" давление, нарушаться сердечный ритм, напоминать о себе старые травмы, обостряться болезни, возникать чувство тревоги, напряженности, проблемы со сном и так далее.
Как уберечь здоровье в дни геомагнитных волнений
Вот несколько советов, которые помогут пережить дни магнитных бурь:
- Спите 7-8 часов в проветриваемом помещении.
- Гуляйте на свежем воздухе.
- Откажитесь от алкоголя, жирной, острой, тяжелой пищи.
- Пейте поменьше кофе, крепкого чая и по возможности откажитесь от курения.
- Избегайте физических и эмоциональных нагрузок.
- Отложите решение сложных вопросов и задач на другие дни.
- Если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, держите необходимые лекарства поблизости.
Ранее в NASA показали очень мощную вспышку на Солнце 2021, вызвавшую магнитную бурю.