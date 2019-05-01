Синоптик рассказал, когда дожди уйдут из Украины

Фото: Погода в Украине (РБК-Украина)

Когда в Украине прекратятся дожди и наступит теплая погода - рассказал народный синоптик

Погода в Украине остается прохладной и дождливой. В большинстве регионов страны выпадают сильные осадки, а в некоторых городах Украины они были настолько сильными, что вызывали даже подтопления.

Когда в Украину придет тепло, а дожди отступят? На этот вопрос в комментарии для Styler ответил народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, дожди в Украине продлятся еще как миинмум несколько дней.

“1 мая в среду в большинстве регионов все еще будут идти дожди. В Киевской области и в самом Киеве могут пройти грозы. Это уже является предвестником лета. Хотя температура воздуха все еще не совсем летняя”, - говорит он.

По словам Горбаня, 1-2 мая на Западе, в центральных областях и на Востоке Украины будет преимущественно 14-16 градусов тепла днем.

Ночью столбики термометров опустятся до 6-8 градусов тепла.

Фото: Погода в Украине в первые дни мая (РБК-Украина)

“В четверг 2 мая дождей будет меньше, но уже на следующий день, в пятницу, они снова вернутся. Хотя есть и хорошая новость - начиная с пятницу, уже будет теплее. Так, в большинстве регионов дневная температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла”, - сказал он.

Горбань также добавил, что дожди продлятся в Украине и на следующей неделе.

“Как минимум будут дожди до вторника. Потом станет уже теплее, и хотя и будут дожди, но такой неприятной холодной погоды уже не будет”, - добавил он.

Напомним, ранее синоптики сообщили о дождях и холодной погоде в большинстве регионов Украины. При этом есть и области, где все-таки сохранится тепло и будет сухая погода, несмотря на то, что во всей стране похолодает.

Кроме того, синоптик рассказала о “бонусах”, которые ждут украинцев даже во время сильной непогоды и дождей. По ее словам, даже сильная непогода уже воспринимается по-летнему.