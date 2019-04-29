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Не печальтесь из-за холода: синоптик приободрила украинцев "бонусами"

STYLERЖизнь    29.04.2019 - 13:34
Не печальтесь из-за холода: синоптик приободрила украинцев "бонусами"
Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Даже непогода воспринимается уже по-летнему

Погода в Украине во вторник, 30 апреля, будет мало отличатся от сегодняшней - пройдут дожди и грозами в западных, северных и восточных областях, а в южных и центральных регионах (кроме Одесской и Винницкой областей) будет солнечно и сухо. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

При этом она отметила, что атмосферные процессы уже приобретают летний тип. 

Согласно прогнозу синоптика, холодная воздушная масса охватит большинство областей Украины, и во вторник температура воздуха составит в дневное время только +9... +13 градусов. Но на Юге и местами в центральных областях еще можно греться - ожидается +18... +23 градуса. 

В ночное время будет холодно - столбики термометров покажут от +3 до +7 градусов, а в Сумской области будет от +2 до +4 градусов.

Не печальтесь из-за холода: синоптик приободрила украинцев &quot;бонусами&quot;

Иллюстративное фото: Дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)

К холодной погоде на Севере и Западе присоединится порывистый ветер, порой до сильного.

В Киеве в последний день апреля будет влажно и холодно, прогнозируется ветер.

Днем ​​температура воздуха в столице составит около +12 градусов.

"Не печальтесь из-за холодного воздуха... Все равно цвет с яблонь и персиков никуда еще не делся, нарциссы, одуванчики радуют глаз и сирень уже практически на подходе", - приободрила Диденко украинцев.

Не печальтесь из-за холода: синоптик приободрила украинцев &quot;бонусами&quot;

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось ранее, в Украине 29 апреля объявили штормовое предупреждение.

Добавим также, что на Пасху непогода удивила жителей Тернопольской области снегом с градом, а в регионах дожди превратили улицы в бурлящие водные потоки. 

Кстати, в ближайшие дни, согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра,  погода не улучшится. С 29 апреля по 3 мая будет дождливо и прохладно, и только в середине недели прогнозируется небольшое потепление.

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