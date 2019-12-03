Синоптик дал "морозный" прогноз на декабрь и январь: землю полностью укроет снег

Погода в Украине в декабре и январе будет по-зимнему морозной и снежной. Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань в прямом эфире Oboz TV. По словам синоптика, потепление, котрое царит сейчас в Украине будет кратковременным. После этого в страну придут сильные морозы и мощный снег.

Он предупредил украинцев, что уже 6 декабря начнется второе потепление, оно продлится до 12-13 декабря. С 13 числа и до конца декабря в Украине продержутся морозы, оттепелей не будет.

Ночью будут минусовые температуры, приблизительно от -6 -9, с 22 по 25 декабря -11 -13 градусов.

Погода в Украине зимой (фото: РБК-Украина)

По словам синоптика, сильные снегопады пройдут 14 декабря, а также 24 и 26 декабря. Под Новый год ночные температуры ожидаются -4 -5.градусов. Горбань сообщил, что к Новому году земля будет полностью укрыта снегом, а погода будет по новогоднему зимней.

С 1 по 23 января синоптик также прогнозирует постоянные морозы, но уже посильнее: с 1 по 10 числа -11 -13, потом температура понизится до -15, а с 18 по 23 января до -19 -22 градусов. Снегопады пройдут 1-3 января а также, 8-10 января, 14-15 января. Потепления стоит ждать с 25 января.