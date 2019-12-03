Синоптик дав "морозний" прогноз на грудень і січень: землю повністю вкриє сніг

Погода в Україні в грудні і січні буде по-зимовому морозною і сніжною. Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань в прямому ефірі Oboz TV. За словами синоптика, потепління, яке панує зараз в Україні буде короткочасним. Після цього в країну прийдуть сильні морози і потужний сніг.

Він попередив українців, що вже 6 грудня розпочнеться друге потепління, воно триватиме до 12-13 грудня. З 13-го числа і до кінця грудня в Україні протримаються морози, відлиг не буде.

Вночі будуть мінусові температури, приблизно від -6 -9, з 22 по 25 грудня -11 -13 градусів.

Погода в Україні узимку (фото: РБК-Україна)

За словами синоптика, сильні снігопади пройдуть 14 грудня, а також 24 і 26 грудня. Під Новий рік нічні температури очікуються -4 -5.градусів. Горбань повідомив, що до Нового року земля буде повністю вкрита снігом, а погода буде по новорічному зимовою.

З 1 по 23 січня синоптик також прогнозує постійні морози, але вже сильніше: з 1 по 10 числа -11 -13, потім температура знизиться до -15, а з 18 по 23 січня -19 до -22 градусів. Снігопади пройдуть 1-3 січня а також, 8-10 січня, 14-15 січня. Потепління варто чекати з 25 січня.