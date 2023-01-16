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З синьо-жовтими кульками: дивіться зворушливе відео зустрічі дівчинки з дідусем-військовим

Українка зворушливо зустріла дідуся-військового (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українські військові кожного дня боронять країну фронті від російських окупантів. Після повернення додому їхні рідні не можуть стримати сліз від довгоочікуваної зустрічі. Маленька дівчинка зустрічала свого дідуся-прикордонника та подарувала йому сині та жовті повітряні кульки.

Відео опублікували на сторінці Державної прикордонної служби у Telegram.

Як дівчинка зустрічала дідуся

Героя відео звуть Сергій, він мобілізувався до лав ДПСУ у 2014 році, коли Росія вперше підступно атакувала українські кордони.

Чоловік брав участь в АТО, розпочавши свій бойовий шлях поблизу Бахмута (на той час Артемівськ) Донецької області, де прикордонники гідно стримували російську агресію. Пізніше він вирішив продовжити службу й підписав контракт.

Коли Росія напала на Україну, Сергій разом із побратимами-прикордонниками стали на захист країни. Спершу він був на Чернігівському напрямку, потім - на сході.

Вдома на захисника чекали дружина, донька та трирічна внучка Ліза.

"Дитячі обійми - це найцінніше для дідуся. Нехай кожен український захисник і кожна захисниця повернуться додому, до своїх рідних та близьких!" - написали в ДПСУ.

Раніше ми показували, як Олександр "Ведмідь" зустрівся з дружиною. Від зворушливого відео важко стримати сльози.

Також ми писали, як ЗСУ зустрічають люди у звільнених містах.

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Збройні сили Україниприкордонникизустріч ЗСУ