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Смотрите, как ВСУ встречают люди в освобожденных городах: от этих видео мурашки по коже

Новина українською →
Балаклея, Пятница 09 сентября 2022 08:35
Смотрите, как ВСУ встречают люди в освобожденных городах: от этих видео мурашки по коже Фото: ВСУ деоккупировали Балаклею (Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Бойцы Вооруженных сил Украины деоккупировали Балаклею Харьковской области, которая ранее находилась под контролем российских войск. Местные жители встречали наших бойцов со слезами и благодарностью, некоторые даже становились на колени.

Как встречали наших защитников люди - смотрите на видео в материале Styler.

Встреча жителей Балаклеи с ВСУ

На этом эмоциональном видео показано, как пожилые люди возле подъезда жилого дома встречают наших бойцов. Женщины обнимают и целуют ВСУ. Многие из них плачут, также предлагают накормить защитников.

"Молодцы, мальчики! Спасибо", - говорят украинцы воинам.

Также в сети опубликуют еще один ролик из Балаклеи. Его назвали просто "Балаклея дома". На нем показано, как на площади местные жители плачут и обнимают бойцов и фотографируются с ними.

"Как мы вас ждали!" - слышится от украинцев.

Кроме слез также украинцы демонстрируют и радость от того, что им не придется жить под гнетом оккупантов.

Напомним, последние несколько дней в СМИ появлялась информация об успешных контрнаступательных действиях ВСУ в районе Балаклеи, но официальные источники не подтверждали деоккупацию города.

После этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи ВСУ, опубликовав видео оттуда.

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Вооруженные силы Украины
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