Олександр "Ведмідь" зустрівся з дружиною: від цього відео звільнення героя з полону течуть сльози

21 вересня Україна повернула з полону 215 військових , серед них 108 "азовців". Серед звільнених героїв – командир ДШГ "Ведмеді" Олександр Кравцов, який від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну воював на Донбасі.

У мережі опублікували надзвичайно зворушливе відео першої зустрічі бійця з дружиною після довгої розлуки.

"Командира підрозділу "Ведмеді" Олександра Кравцова, друга "Ведмідь", звільнено з російського полону. Ось так свого захисника зустрічає дружина. Шану всім Героям України. Продовжуємо боротьбу за повернення кожного. Відео - Марина Кравцова", - підписали ролик у мережі.

"Це наші Марічка та Ведмідь", - підписала у мережі відео Юлія Паєвська (парамедик "Тайра", яку раніше звільнили з російського полону.

Дивіться відео!

Щаслива подія не давала заснути цієї ночі мільйонам українцям по усьому світу, радість за рідних, котрі дочекалися і можуть обійняти своїх рідних!



Відео: Марина Кравцова pic.twitter.com/qMwb6kbeP8 — Катя Косач (@KatrusaKosac) September 22, 2022

Відомо, що Олександр Кравцов боронив Маріуполь. Після цього він потрапив у полон до росіян.

Так виглядав Олександр Кравцов у полоні (Telegram/Олександр Кравцов)

Його дружина - Марія зустріла героя ніжними поцілунками та обіймами.

Українці у соцмережах не можуть стримати сліз під час перегляду цього моменту.