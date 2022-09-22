Олександр "Ведмідь" зустрівся з дружиною: від цього відео звільнення героя з полону течуть сльози
21 вересня Україна повернула з полону 215 військових , серед них 108 "азовців". Серед звільнених героїв – командир ДШГ "Ведмеді" Олександр Кравцов, який від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну воював на Донбасі.
У мережі опублікували надзвичайно зворушливе відео першої зустрічі бійця з дружиною після довгої розлуки.
"Командира підрозділу "Ведмеді" Олександра Кравцова, друга "Ведмідь", звільнено з російського полону. Ось так свого захисника зустрічає дружина. Шану всім Героям України. Продовжуємо боротьбу за повернення кожного. Відео - Марина Кравцова", - підписали ролик у мережі.
"Це наші Марічка та Ведмідь", - підписала у мережі відео Юлія Паєвська (парамедик "Тайра", яку раніше звільнили з російського полону.
Дивіться відео!
Щаслива подія не давала заснути цієї ночі мільйонам українцям по усьому світу, радість за рідних, котрі дочекалися і можуть обійняти своїх рідних!— Катя Косач (@KatrusaKosac) September 22, 2022
Відео: Марина Кравцова pic.twitter.com/qMwb6kbeP8
Відомо, що Олександр Кравцов боронив Маріуполь. Після цього він потрапив у полон до росіян.
Так виглядав Олександр Кравцов у полоні (Telegram/Олександр Кравцов)
Його дружина - Марія зустріла героя ніжними поцілунками та обіймами.
Українці у соцмережах не можуть стримати сліз під час перегляду цього моменту.
- Дякую всім, хто причетний. Слава Богу. Сльози.
- До сліз... Радість за тих, хто повернувся з полону, і тих, хто дочекався. Вдячність усім, хто сприяв звільненню. Важливо повернути всіх наших полонених.
- Сльози радості. Вдячність усім, хто допомагав. Молимося за всіх, хто ще має повернутися.
- Божечко, дякую, 10 разів переглядаю і ще хочу дивуватися, і переживати таке відчуття. Боже, дякую за такі миттєвості щастя.
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Також дивіться першу реакцію рідних захисників Азовсталі на визволення полонених.
До речі, раніше ми повідомляли про те, що з полону звільнили трьох вагітних українок, у тому числі Мар'яну Мамонову , яка перебуває на 8 місяці вагітності.