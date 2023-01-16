С сине-желтыми шариками: смотрите трогательное видео встречи девочки с дедушкой-военным

Как девочка встречала дедушку

Героя видео зовут Сергей, он мобилизовался в ряды ГНСУ в 2014 году, когда Россия впервые коварно атаковала украинские границы.

Мужчина участвовал в АТО, начав свой боевой путь вблизи Бахмута (на то время Артемовск) Донецкой области, где пограничники достойно сдерживали российскую агрессию. Позже он решил продлить службу и подписал контракт.

Когда Россия напала на Украину, Сергей вместе с побратимами-пограничниками встали на защиту страны. Сначала он был на Черниговском направлении, затем - на востоке.

Дома защитника ждали жена, дочь и трехлетняя внучка Лиза.

"Детские объятия - это самое ценное для дедушки. Пусть каждый украинский защитник и каждая защитница вернутся домой, к своим родным и близким!" - написали в ГНСУ.