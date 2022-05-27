Сине-желтые сердца: невероятные патриотические платья украинских звезд, которые завораживают

Украинские звезды на весь мир рассказывают правду о войне в стране. И один из способов подчеркнуть силу и красоту нашей нации конечно одежда в сине-желтых цветах. В таком наряде уже показались Оля Полякова, Тина Кароль, Джамала, Настя Каменских и другие.
Смотрите ниже на украинок в роскошных нарядах цвета нашего флага.
Оля Полякова недавно начала свой тур по городам США, в рамках которого она не только рассказывает о войне, но и собирает для Украины средства.
В Майами звезда вышла в атласном сине-желтом платье со шлейфом.
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Тина Кароль недавно посетила Японию, где поразила всех невероятным воздушным платьем, будто сотканным из голубого и желтого облака.
Фото: instagram.com/tina_karol
Настя Каменских была одной из первых звезд, кто презентовал наши цвета всему миру. NK выступила в апреле в Лас-Вегасе на Latin American Music Awards. Кстати, она спела на одной сцене с The Black Eyed Peas и произнесла вдохновляющую речь.
Фото: instagram.com/kamenskux
Джамала появилась на Global Citizen Now в Нью-Йорке в стилизованном под вышиванку платье в синем и золотистом цвете с пышными рукавами и поясом. Вместе с Фарреллом Уильямсом она сделала фото с нашим флагом в руках.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Похожее платье-вышиванку выбрала и Екатерина Кухар.
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official
А вот Наталка Денисенко выбрала белое с золотом платье, а синий цвет композиции добавили васильки.
Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Ранее мы писали, что Ирина Билык показала свой дом после того, как там жили оккупанты.
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