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Синьо-жовті серця: неймовірні патріотичні сукні українських зірок, які зачаровують

Колаж РБК-Україна: Оля Полякова й Тіна Кароль в синьо-жовтих кольорах
Автор: Світлана Мащенко

Українські зірки на весь світ розповідають правду про війну в країні. І один зі способів підкреслити спорідненість з нацією є звісно одяг в синьо-жовтих кольорах. В такому вбранні вже показалися Оля Полякова, Тіна Кароль, Джамала, Настя Каменських та інші.

Дивіться нижче на українок в розкішних вбраннях кольору нашого прапора.

Оля Полякова нещодавно розпочала свій тур по містам США, в рамках якого вона не тільки розповідає про війну, а й збирає для України кошти.

У Маямі зірка вийшла в атласній синьо-жовтій сукні зі шлейфом.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Тіна Кароль нещодавно відвідала Японію, де вразила всіх неймовірною повітряною сукнею ніби зітканою з блакитної та жовтої хмаринки.

Фото: instagram.com/tina_karol

Настя Каменських була однією з перших зірок, хто презентував наші кольори всьому світові. NK виступила у квітні в Лас-Вегасі на Latin American Music Awards. До речі, вона заспівала на одній сцені з The Black Eyed Peas і виголосила надихаючу промову.

Фото: instagram.com/kamenskux

Джамала з'явилася на Global Citizen Now у Нью-Йорку в стилізованій під вишиванку сукні в синьому і золотавому кольорі з пишними рукавами й поясом. Разом з Фарреллом Вільямсом вона зробила фото з нашим прапором в руках.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Схожу сукню-вишиванку обрала й Катерина Кухар.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

А от Наталка Денисенко обрала білу з золотом сукню, а синій колір композиції додали волошки.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Раніше ми писали, що Ірина Білик показала свій дім після того, як там жили окупанти.

Також повідомлялося, що зірка X-Фактора оригінально звернувся до Путіна і "підірвав" мережу.

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