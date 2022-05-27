Синьо-жовті серця: неймовірні патріотичні сукні українських зірок, які зачаровують

Оля Полякова нещодавно розпочала свій тур по містам США, в рамках якого вона не тільки розповідає про війну, а й збирає для України кошти.

У Маямі зірка вийшла в атласній синьо-жовтій сукні зі шлейфом.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Тіна Кароль нещодавно відвідала Японію, де вразила всіх неймовірною повітряною сукнею ніби зітканою з блакитної та жовтої хмаринки.

Фото: instagram.com/tina_karol

Настя Каменських була однією з перших зірок, хто презентував наші кольори всьому світові. NK виступила у квітні в Лас-Вегасі на Latin American Music Awards. До речі, вона заспівала на одній сцені з The Black Eyed Peas і виголосила надихаючу промову.

Фото: instagram.com/kamenskux

Джамала з'явилася на Global Citizen Now у Нью-Йорку в стилізованій під вишиванку сукні в синьому і золотавому кольорі з пишними рукавами й поясом. Разом з Фарреллом Вільямсом вона зробила фото з нашим прапором в руках.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Схожу сукню-вишиванку обрала й Катерина Кухар.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

А от Наталка Денисенко обрала білу з золотом сукню, а синій колір композиції додали волошки.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko