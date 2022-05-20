Звезда X-Фактора оригинально обратился к Путину и "взорвал" сеть (видео)
Звезда X-Фактора Вадим Маркелов оригинально обратился к Путину, перепев "День победы". 62-летний артист теперь зажигает в Tik-Tok высмеивая "орков" и поднимая боевой дух украинцев.
Смотрите ниже в материале Styler оригинальные видео.
В одной из своих авторских песен Маркелов спел:
День победы не придет к тебе, х**ло.
Не дождешься! Не поможет и бабло
Потеряешь на войне ты всех солдат
Много танков, самолетов и гранат
Слава Украине! Путину – пи**ец
Наш Зеленский – наш верховный молодец
Слава воинам! Слава нашим козакам
Перемога! Перемога! Перемога!
Смотрите взрывное видео по ссылке ниже. Из-за ограничений 18+ нужно перейти на YouTube-страницу:
Интересно, что Вадим Маркелов в Tik-Tok уже обзавелся более 20 тысячами подписчиков. Под ником muzhichok_s_gitaroj он выкладывает массу смешных песен.
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А на Х-Факторе в 2017 году он поднял зал и приятно шокировал жюри свои исполнением хулиганской песни "За окошком месяц май". Ему сказали четыре "да".
Ранее мы писали, что Земфира выпустила новую песню-хоррор про Мариуполь.
Также сообщалось, что Виктория Булитко взорвала сеть новой песней о жителях России.