Синдром самозванця: що це таке та як від нього можна позбавитися

Синдром самозванця

Люди з таким синдромом часто собі говорять: "мене переоцінюють", "я займаю не своє місце, обманюю людей", "мій успіх - чиста випадковість".

При цьому вони відчувають провину за те, що начебто обманюють інших. Вони бояться своєї недосконалості, їм страшно від думки, що їх от-от викриють у непрофесіоналізмі. Люди з таким синдромом живуть у постійному страху помилитися і відчувають багато сорому.

І такі негативні думки та страхи забирають багато енергії та сил. З часом це може привести до вигоряння, апатії, депресії.

Основи таких переживань переважно закладаються ще в дитинстві - значущими людьми та оточенням. Хтось ріс в ідеальності та водночас неможливості досягти того ідеалу, якого насправді не існує.

А хтось навпаки - в ігноруванні та засудженні. Найгірше, коли дитина часто чула: "ти ніколи та нічого не доб'єшся" або постійне знецінення своїх успіхів. Причин може бути значно більше.

Як позбавитися синдрому самозванця

1. Спробуйте оцінити реально свої професіональні здібності. Проаналізуйте, якими вміннями ви володієте, як і де ви ними користуєтеся.

2. Проговоріть свої переживання з психотерапевтом, психологом чи з близькими людьми. Це дасть вам усвідомлення, що ледь не кожній людині властиві переживання, чи достатньо вони хороші професіонали своєї справи.

3. Найімовірніше, ви часто знецінюєте себе, а також у вашому оточенні є люди, які так само знецінюють вас.

4. Зверніть увагу на тих, хто поряд. Ловіть себе на тому, коли ви й кого знецінюєте самі, поряд з якими людьми ви це робите.

5. Намагайтеся приймати від інших визнання своїх професійних успіхів.

6. Назвіть свої досягнення, свої професійні якості. Не оцінюйте їх, а просто перерахуйте.

7. Зверніться за допомогою до психотерапевта чи психолога. Він допоможе швидше розібратися у собі, з професіоналом ваш шлях самопізнання буде легшим.