Синдром самозванця: що це таке та як від нього можна позбавитися

Люди часом себе сильно недооцінюють і вважають, що не заслуговують на певні речі: хорошу роботу, дбайливого партнера, подарунків, успіху. У психології такі когнітивні судження про самих себе називають синдромом самозванця. І він притаманний людям успішним у роботі, які багато вкладають у свій розвиток або людям з гарними людськими якостями.
Чому з'являється синдром самозванця та як від нього можна позбутися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення "Психологічної підтримки" у Telegram.
Люди з таким синдромом часто собі говорять: "мене переоцінюють", "я займаю не своє місце, обманюю людей", "мій успіх - чиста випадковість".
При цьому вони відчувають провину за те, що начебто обманюють інших. Вони бояться своєї недосконалості, їм страшно від думки, що їх от-от викриють у непрофесіоналізмі. Люди з таким синдромом живуть у постійному страху помилитися і відчувають багато сорому.
І такі негативні думки та страхи забирають багато енергії та сил. З часом це може привести до вигоряння, апатії, депресії.
Основи таких переживань переважно закладаються ще в дитинстві - значущими людьми та оточенням. Хтось ріс в ідеальності та водночас неможливості досягти того ідеалу, якого насправді не існує.
А хтось навпаки - в ігноруванні та засудженні. Найгірше, коли дитина часто чула: "ти ніколи та нічого не доб'єшся" або постійне знецінення своїх успіхів. Причин може бути значно більше.
1. Спробуйте оцінити реально свої професіональні здібності. Проаналізуйте, якими вміннями ви володієте, як і де ви ними користуєтеся.
2. Проговоріть свої переживання з психотерапевтом, психологом чи з близькими людьми. Це дасть вам усвідомлення, що ледь не кожній людині властиві переживання, чи достатньо вони хороші професіонали своєї справи.
3. Найімовірніше, ви часто знецінюєте себе, а також у вашому оточенні є люди, які так само знецінюють вас.
4. Зверніть увагу на тих, хто поряд. Ловіть себе на тому, коли ви й кого знецінюєте самі, поряд з якими людьми ви це робите.
5. Намагайтеся приймати від інших визнання своїх професійних успіхів.
6. Назвіть свої досягнення, свої професійні якості. Не оцінюйте їх, а просто перерахуйте.
7. Зверніться за допомогою до психотерапевта чи психолога. Він допоможе швидше розібратися у собі, з професіоналом ваш шлях самопізнання буде легшим.
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