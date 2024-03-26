8 звичок, які роблять людей щасливими: вони справді працюють

Способу, який би в один момент зміг змінити ваше життя і зробити його щасливішим, не існує. Однак маленькі кроки можна робити щодня і це вас точно приведе до успіху.

Які важливі звички допоможуть вам зробити своє життя значно щасливішим, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Huffpost.

Люди щодня роблять вчинки та роблять речі, які руйнують ментальне здоров'я. Це регулярний перегляд соцмереж подовгу, відмова від повноцінного сну, замість сніданку - чашка кави, спілкування з токсичними людьми, нелюбов до себе. І все це не робить нас щасливішими.

Однак, як стверджують психологи, є речі та різні звички, які допоможуть вам зробити внесок у хороше самопочуття. Вони дозволяють отримувати радість та насолоду від кожного дня.

Цінуйте дружбу

Викладач психології та наук про мозок у Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі Тім Боно зазначає: для нього дружба та теплі стосунки - пріоритет. Якщо якісь справи заважатимуть зустрітися з рідними та друзями, він намагатиметься змінити свій графік так, щоб не втратити можливість провести час із близькими.

Дослідження показали, що щастя не в грошах, славі чи наполегливій праці. Радість людям приносить здатність вступати в позитивні відносини, дарувати та отримувати любов і турботу.

Будьте вдячні

Йдеться не про те, щоб подякувати касиру в магазині або людині, яка притримала вам двері, хоча це, безумовно, теж непогана ідея. Однак психологи рекомендують частіше ставити собі питання: що хорошого сталося зі мною за минулий тиждень? За що я можу бути вдячним сьогодні?

Причиною для радості може бути як важлива подія на кшталт підвищення по роботі, так і просто смачна вечеря - неправильних відповідей тут немає. Можна навіть спробувати вести "щоденник подяки".

Позбавляйтесь негативу

Ми спочатку схильні звертати увагу скоріше на погане і негативне, ніж щось хороше. Однак мало того, що у світі й так багато причин засмутитися чи роздратуватися, ми ще й самі додаємо у своє життя негативу. Наприклад, подумайте над тим, на що ви підписані у соціальних мережах, які новини звикли читати.

Безперечно, ніхто не закликає вас повністю відгородитися від усього поганого. Однак слідкуйте за тим, щоб зберігати баланс та гармонію між позитивними та негативними емоціями.

Займайтеся спортом для задоволення

Лікарі та психологи регулярно говорять про користь фізичної активності. І все це правда: тренування допомагають і тіло у тонусі тримати, і психічне здоров'я підправити. Однак в ідеалі психологи радять ще вибрати той вид тренувань, який приноситиме вам справжнє задоволення.

Дотримуйтесь своїх цінностей

Кожна людина має свій світогляд, свої уявлення про те, що таке добре і що таке погано. Проте дуже важливо пов'язати свої справжні цінності зі своєю поведінкою.

Вважаєте, що ваші цінності - це доброта та дружелюбність? Спробуйте щодня робити щось, що підтверджуватиме ці цінності: допоможіть колезі, посміхніться незнайомцю, підтримайте свого друга. Так ви зробите великий крок на шляху до більш гармонійного життя.

Відмовтеся від дозвілля, що отупляє

Звісно, всім нам треба виділяти час на відпочинок. Але алкоголь у великих кількостях, запійний перегляд телевізора, азартні ігри - все це навряд чи можна назвати гарним, якісним відпочинком.

Часто люди вдаються до цих розваг, щоб відволіктися від поганого. Однак так ви лише тікаєте від проблем, а не вирішуєте їх. Значна частина благополуччя - відчувати весь доступний спектр емоцій, зокрема і негативних, давати можливість проживати їх.

Практикуйте свідомість

Усвідомленість - це доступний інструмент, який до того ж нічого не вартий.

"Це просто акт зіткнення зі своїми думками та почуттями, утримання від будь-яких суджень про них та відпускання їх", - пояснює психолог і коуч Грегорі Салліван.

Він додав, що для нього та багатьох інших це також передбачає зосередження уваги на диханні, щоб упоратися з важкими думками та почуттями.

Проведено велике дослідження, яке показало, що усвідомленість знижує тривогу, депресію, обсесивно-компульсивний розлад та зловживання психоактивними речовинами. Фізично це пов'язано зі зниженням кров'яного тиску та поліпшенням сну.

Висипайтеся

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, дорослим необхідно спати щонайменше 7 годин щоночі. Хороший відпочинок дозволяє нам краще контролювати свої емоції та дії. А це прямий шлях до благополуччя. Тим більше, що хороший сон допомагає запобігти хворобам і приносить користь імунній системі.

Доктор Боно зазначає, що вам не обов'язково одночасно запускати всі ці варіанти поведінки. Вибирайте ті, що вам резонують. Якщо вам складно практикувати свідомість одразу, то розвивайте дружні стосунки. Нема сил дякувати - виберіть спочатку той вид спорту, який вам підходить.

"Погляньте, які з них вам найлегше включити у свій день, і які з них принесуть вам найбільшу користь для вашого психологічного та психологічного здоров'я. Потім продовжуйте зосереджуватися на них у міру поступу протягом дня", - підкреслив Боно.