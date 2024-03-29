Синдром самозванца: что это такое и как от него можно избавиться

Люди порой себя сильно недооценивают и считают, что не заслуживают определенных вещей: хорошей работы, заботливого партнера, подарков, успеха. В психологии такие когнитивные суждения о самих себе называют синдромом самозванца. И он присущ людям успешным в работе, много вкладывающим в свое развитие или людям с хорошими человеческими качествами.
Почему возникает синдром самозванца и как от него можно избавиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение "Психологической поддержки" в Telegram.
Люди с таким синдромом часто себе говорят: "меня переоценивают", "я занимаю не свое место, обманываю людей", "мой успех – чистая случайность".
При этом они чувствуют вину за то, что вроде бы обманывают других. Они боятся своего несовершенства, им страшно от мысли, что их вот-вот уличат в непрофессионализме. Люди с таким синдромом живут в постоянном страхе ошибиться и испытывают много стыда.
И такие негативные мысли и страхи отнимают много энергии и сил. Со временем это может привести к выгоранию, апатии, депрессии.
Основы таких переживаний преимущественно закладываются еще в детстве – значимыми людьми и окружением. Кто-то рос в идеальности и одновременно невозможности достичь того идеала, которого не существует.
А кто-то наоборот – в игнорировании и осуждении. Хуже всего, когда ребенок часто слышал: "ты никогда и ничего не добьешься" или постоянное обесценивание своих успехов. Причин может быть гораздо больше.
1. Попытайтесь оценить реально свои профессиональные способности. Проанализируйте, какими умениями вы владеете, как и где вы ими пользуетесь.
2. Проговорите свои переживания с психотерапевтом, психологом или близкими людьми. Это даст вам осознание, что едва ли не каждому человеку свойственны переживания, достаточно ли они хорошие профессионалы своего дела.
3. Скорее всего, вы часто обесцениваете себя, а также в вашем окружении есть люди, которые так же обесценивают вас.
4. Обратите внимание на рядом. Ловите себя на том, когда вы и кого обесцениваете сами, рядом с какими людьми вы это делаете.
5. Старайтесь принимать от других признание своих профессиональных успехов.
6. Назовите свои достижения, свои профессиональные качества. Не оценивайте их, а просто перечислите.
7. Обратитесь за помощью к психотерапевту или психологу. Он поможет быстрее разобраться в себе, с профессионалом ваш путь самопознания будет легче.
Раньше мы писали о том, почему мы перестаем что-то чувствовать и как справиться.
А еще рассказывали о том, какие 8 привычек делают людей счастливыми.