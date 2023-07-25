"А ви - мати зозуля": на ярмарку "Всі Свої" у Києві стався скандал із дитиною
У Києві на ярмарку "Всі. Свої" стався неприємний інцидент із матір'ю двох дітей. Під час того, як жінка робила покупки, її сина вивели за межі будівлі.
Про це сама Світлана Абалова розповіла у Facebook.
Деталі скандалу на "Всі.Свої"
Світлана з донькою вибирала на ярмарку смаколики і раптом зрозуміла, що її син Марк кудись зник.
"Обертаюсь, а Марка немає, ми подумали, що він пішов до вбиральні і чекали на нього. Аж поки не стало дивно, що його немає. Так от щоб ви розуміли, я його знайшла за межами "Всі.Свої" на Десятинній, його вивели і не впускали, бо цитую "він ходить і засмучує людей цим", - розказала жителька Києва.
Як виявилося, один зі співробітників маркету, вивів дитину і не пускав назад. Потім не пускав і Світлану, хоча всередині залишалася її дочка.
"Діалог був з чоловіком, який, на жаль, не представився, але досить з натиском намагався донести мені свою позицію і не пускав мене повернутися всередину через залякування, що "я не хочу по-хорошому" і "вони зараз викличуть 03", і на закінчення: "я думав ви - нормальна, а ви - мати зозуля". І в принципі мене намагались не пропустити і повернутись вже з сином всередину, де була моя інша дитина", - додала вона.
Світлана закликає, щоб ситуацію оприлюднили, оскільки після закінчення війни кількість людей з інклюзією тільки збільшиться.
"Усвідомлюючи, що син має особливості розвитку, його вивели насильно з будівлі, чим насправді наразили на його ризик, і пощастило, що він добре розуміє правила поведінки на вулиці і не пішов кудись, при цьому ніхто не намагався знайти мене для пояснень. І це порушує безбар'єрність. Про яку толерованість суспільства і інклюзію можна говорити, коли тобі, як матері погрожують і обзивають?" - резюмувала Світлана.
Реакція маркету "Всі свої"
Реакція організаторів івента "Всі Свої" не забарилася. Вони жорстко засудили дії охоронця події та перепросили.
"Один з охоронців, з яким ми співпрацювали в межах івенту, жахливо повівся із сином пані Світлани, вивівши його з маркету неправомірно та безпідставно, тим самим потенційно наразивши на небезпеку. Нам неймовірно прикро, соромно та болісно, що це не просто трапилося на локації наших маркетів, а що така поведінка для когось досі допустима", - сказано у повідомленні.
"Від усієї команди хочемо вибачитися за цю ситуацію перед Світланою, її сім'єю та Марком. Вона повністю йде в розріз з цінностями та принципами нашого проекту. Де повага до людини - базовий і найважливіший пункт. Ми як платформа підтримували і завжди підтримуватимемо рівність. Будемо мати повагу і любов до наших гостей", - додали організатори.
Також у компанії повідомили, що припинили роботу з цим підрядником і надалі обіцяють ретельніше стежити, щоб кожен, хто причетний до організації маркетів "Всі. Свої" з повагою, толерантністю та емпатією ставився до його відвідувачів.
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