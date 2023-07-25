"А ви - мати зозуля": на ярмарку "Всі Свої" у Києві стався скандал із дитиною

У Києві на ярмарку "Всі. Свої" стався неприємний інцидент із матір'ю двох дітей. Під час того, як жінка робила покупки, її сина вивели за межі будівлі.

Деталі скандалу на "Всі.Свої"

Світлана з донькою вибирала на ярмарку смаколики і раптом зрозуміла, що її син Марк кудись зник.

"Обертаюсь, а Марка немає, ми подумали, що він пішов до вбиральні і чекали на нього. Аж поки не стало дивно, що його немає. Так от щоб ви розуміли, я його знайшла за межами "Всі.Свої" на Десятинній, його вивели і не впускали, бо цитую "він ходить і засмучує людей цим", - розказала жителька Києва.

Як виявилося, один зі співробітників маркету, вивів дитину і не пускав назад. Потім не пускав і Світлану, хоча всередині залишалася її дочка.

"Діалог був з чоловіком, який, на жаль, не представився, але досить з натиском намагався донести мені свою позицію і не пускав мене повернутися всередину через залякування, що "я не хочу по-хорошому" і "вони зараз викличуть 03", і на закінчення: "я думав ви - нормальна, а ви - мати зозуля". І в принципі мене намагались не пропустити і повернутись вже з сином всередину, де була моя інша дитина", - додала вона.

Світлана закликає, щоб ситуацію оприлюднили, оскільки після закінчення війни кількість людей з інклюзією тільки збільшиться.

"Усвідомлюючи, що син має особливості розвитку, його вивели насильно з будівлі, чим насправді наразили на його ризик, і пощастило, що він добре розуміє правила поведінки на вулиці і не пішов кудись, при цьому ніхто не намагався знайти мене для пояснень. І це порушує безбар'єрність. Про яку толерованість суспільства і інклюзію можна говорити, коли тобі, як матері погрожують і обзивають?" - резюмувала Світлана.

Реакція маркету "Всі свої"

Реакція організаторів івента "Всі Свої" не забарилася. Вони жорстко засудили дії охоронця події та перепросили.

"Один з охоронців, з яким ми співпрацювали в межах івенту, жахливо повівся із сином пані Світлани, вивівши його з маркету неправомірно та безпідставно, тим самим потенційно наразивши на небезпеку. Нам неймовірно прикро, соромно та болісно, що це не просто трапилося на локації наших маркетів, а що така поведінка для когось досі допустима", - сказано у повідомленні.

"Від усієї команди хочемо вибачитися за цю ситуацію перед Світланою, її сім'єю та Марком. Вона повністю йде в розріз з цінностями та принципами нашого проекту. Де повага до людини - базовий і найважливіший пункт. Ми як платформа підтримували і завжди підтримуватимемо рівність. Будемо мати повагу і любов до наших гостей", - додали організатори.

Також у компанії повідомили, що припинили роботу з цим підрядником і надалі обіцяють ретельніше стежити, щоб кожен, хто причетний до організації маркетів "Всі. Свої" з повагою, толерантністю та емпатією ставився до його відвідувачів.