Сын Сенцова с аутизмом поступил в престижный университет: что известно

Старший сын режиссера Олега Сенцова, у которого еще в детстве диагностировали аутизм, сейчас поступил в университет Карпенко-Карого на бюджетную форму обучения.

Что известно о старшем сыне Олега Сенцова

"Сегодня стало известно, что Влад смог поступить в университет Карпенко-Карого на бюджет. Сын по такому случаю жарит дома отбивные", - написал Сенцов.

Известно, что Владу было три года, когда ему поставили диагноз аутизм, тогда семья еще жила в Крыму. Сейчас парню - 19 лет.

"Трудно принять, что твой ребенок не такой, как другие, но еще труднее бороться с болезнью от которой нет лекарства. Влад не разговаривал до шести лет, не умел играть игрушками, а просто бросал их и ходил бесцельно по кругу. Мы тоже ходили по бесконечному кругу врачей, пробуя все существующие методики", - пишет Сенцов.

Влада выгнали из двух обычных детсадов и он оказался в специализированном. Тогда его состояние удалось стабилизировать.

"Он заговорил, мало и плохо, но заговорил. Начались ежедневные занятия, преимущественно дома, где часами ему приходилось внушать элементарные знания. Потом была спецшкола, он пошел годом позже, потому что задержка развития была очевидна. Школа дала больше чем больницы, и мы постепенно сбавляли прием лекарств. Влад стал лучшим учеником, начал ходить в театральный кружок, который был сформирован для таких, особенных деток", - поделился воспоминаниями Олег.

При этом он добавил, что даже в спецшколах есть буллинг.

"Я никогда не забуду то утро, когда Влад сказал, что не хочет идти туда, потому что другие ребята называют его "дурачком", - пишет Сенцов.

Политическое заключение разлучило отца с сыном на 5 лет

После этого последовала оккупация Крыма и Олег стал политическим заключенным в РФ, из-за своих взглядов. Тюрьма разлучила его с сыном на пять лет.

"После моего освобождения забрать его в Киев было делом нелегким, но мы сделали это. Здесь он пошел в обычную школу, где ему не делали поблажек, поэтому снова было тяжело. Он почти не знал украинского, но изучил его и решил поступать на художника театра кукол", - сообщил Олег.

Он добавил, что с детства Влад любил две речи: сказки и рисовать.

"Ему 19 лет и он продолжает любить то же, потому что до сих пор живет как ребенок. Возможно, он останется таким навсегда, но главное, чтобы он оставался таким же светлым ребенком", - написал Сенцов.

Владу диагностировали аутизм в трехлетнем возрасте (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Чем особенны люди с аутизмом

Аутизм (расстройства аутистического спектра (РАС) - это состояние, которое возникает вследствие нарушения развития головного мозга и характеризуется врожденным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения. Его невозможно вылечить, однако со временем можно скорректировать и адаптировать человека к социальной жизни.

Большинство людей с аутизмом мыслят визуально, картинками, алгоритмами или схемами. Другие же люди учатся коммуницировать благодаря словам и словесным конструкциям, поэтому наши мысли строятся вокруг предложений и слов.

Через такое мышление люди аутистического спектра фокусируют внимание на другом. Они сначала воспринимают детали, а затем видят общую картинку. Именно благодаря такому вниманию к деталям, среди людей с аутизмом есть много талантливых личностей, в частности художников.