Син президента ЦАР так сильно не хотів до Москви, що побив росіян: деталі міжнародного скандалу

Син президента Центральноафриканської республіки Еваріст Туадера влаштував бешкет у російському місті Кисловодську і побив росіян. Причиною стало його небажання летіти до Москви.

Ми з'ясували, що спричинило скандал і як відреагували на поведінки африканця царської крові. Деталі – читайте у матеріалі нижче.

Що син президента ЦАР робив у Кисловодську

Еваріст Туадера, син президента Центральноафриканської республіки (ЦАР) Фостена-Арканжа Туадери, прибув до Кисловодська в Росії для реабілітації кілька тижнів тому. Разом з ним приїхала ціла делегація, а також особисті психологи та терапевти.

З реабілітацією, щоправда, в Еваріста не надто склалося. За розповідями місцевих жителів, більшість часу африканський "принц" проводив у розвагах. І дуже йому сподобалося тусити місцевими клубами.

28 серпня його відпустка в Кисловодську закінчилася, і він мав полетіти до Москви. Але перед вильотом Еваріст зник. Він просто втік від групи супроводжуючих, яка чекала на нього біля готелю "Азимут" разом з речами. Син африканського президента разом із валізою спустився вниз, вийшов через двір і втік.

Конфлікт стався на вокзалі

Опинившись на вулиці без усієї своєї групи супроводжуючих, Туадера попрямував у бік вокзалу. Там його наздогнали супроводжуючі та спробували напоумити. Але спілкування йому припало не до смаку, він закричав: "Не чіпай мене", а потім ударив.

На місце події приїхала поліція, але постраждалі вирішили не писати заяви на африканця королівської крові. Слідом підтягнувся і весь почет супроводжуючих, які суттєво поламали плани втечі Еваріста.

Його майже силоміць відправили до Москви й там передали співробітникам посольства ЦАР.

"Слід зазначити, що інцидент з Еварістом Туадерою стався у той час, коли президент ЦАР підтримує тісні зв'язки з Росією", - зазначають у соціальних мережах.

Де жив Туадера-молодший?

Синові президента знімали номер у здравниці поряд з Національним парком, Нарзанною галереєю, горою Мале Седло, фонтаном, що співає, Каскадними сходами, канатною дорогою, аквапарком та джерелами мінеральних вод.

Доба в санаторії, як сказано на його сайті, коштує від 10 100 рублів за стандартний одномісний номер близько 20 кв. метрів до 53 тис. рублів за двокімнатні апартаменти.

Гостям стандартних номерів доступні високошвидкісний інтернет, телевізор, кондиціонер, сейф, міні-бар, чайна станція, фен, телефон та косметичні засоби.

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Що відомо про президента ЦАР

Фаустін-Арханж Туадера - центральноафриканський політик і вчений, який особливо дружить з Путіним. Він збільшив термін своїх повноважень до 7 років за допомогою референдуму, а для його проведення йому довелося звільнити голову Конституційного суду.

До особистої охорони Туадери входять члени Вагнера. У 2023 році Туадера відвідав саміт Росія-Африка і заявив, що РФ "допомогла врятувати демократію та запобігти громадянській війні".

У Туадери дві дружини - Бріджіт і Маргарите. Обидві виборювали титул першої леді ЦАР. Відомо, що президент має трьох дітей, одне з них - син Еваріста.