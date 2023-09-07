Сын президента ЦАР так сильно не хотел в Москву, что побил россиян: детали международного скандала

Сын президента Центральноафриканской республики Эварист Туадера устроил дебош в российском городе Кисловодске и избил россиян. Причиной стало его нежелание лететь в Москву.

Мы выяснили, что стало причиной скандала и как отреагировали на поведения африканца царских кровей. Детали - читайте в материале ниже.

Что сын президента ЦАР делал в Кисловодске

Эварист Туадера, сын президента Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостена-Арканжа Туадеры, прибыл в город Кисловодск в России для реабилитации несколько недель назад. Вместе с ним приехала целая делегация, а также личные психолог и терапевт.

С реабилитацией, правда, у Эвариста не особо сложилось. По рассказам местных жителей, большую часть времени африканский "принц" проводил в развлечениях. И очень ему понравилось тусить по местным клубам.

28 августа его отпуск в Кисловодске закончился, и он должен был полететь в Москву. Но перед самым вылетом Эварист пропал. Он просто сбежал от группы сопровождающих, которая ждала его у отеля "Азимут" вместе с вещами. Сын африканского президента вместе с чемоданом спустился вниз, вышел через двор и сбежал.

Конфликт произошел на вокзале

Оказавшись на улице без всей своей свиты Туадера направился в сторону вокзала. Там его догнали сопровождающие и попытались вразумить. Но общение ему пришлось не по вкусу, он закричал: "Не трогай меня", а потом ударил.

На место происшествия приехала полиция, но пострадавшие решили не писать заявление на африканца королевских кровей. Следом подтянулась и вся свита сопровождающих, которые существенно поломали планы побега Эвариста.

Его почти силком отправили в Москву и там передали сотрудникам посольства ЦАР.

"Следует отметить, что инцидент с Эваристом Туадерой произошел в то время, когда президент ЦАР поддерживает тесные связи с Россией", - отмечают в социальных сетях.

Где жил Туадера-младший?

Сыну президента снимали номер в здравнице рядом с Национальным парком, Нарзанной галереей, горой Малое Седло, поющим фонтаном, Каскадной лестницей, канатной дорогой, аквапарком и источниками минеральных вод.

Сутки в санатории, как сказано на его сайте, стоят от 10100 рублей за стандартный одноместный номер около 20 кв. метров до 53 тыс. рублей за двухкомнатные апартаменты.

Гостям стандартных номеров доступны высокоскоростной интернет, телевизор, кондиционер, сейф, мини-бар, чайная станция, фен, телефон и косметические принадлежности.

Двухкомнатные двухместные апартаменты категории люкс площадью 97-100 кв. метров стоят 28150 рублей за сутки. Там есть гардеробная комната, спальня, гостиная с балконом, комната с ванной и душевой кабиной, биде и туалет, а также гостевая туалетная комната. Дополнительные удобства - холодильник и балкон.

Что известно о президенте ЦАР

Фаустин-Арханж Туадера - центральноафриканский политик и ученый, который особенно дружен с Путиным. Он увеличил срок своих полномочий до 7 лет с помощью референдума, а для его проведения ему пришлось уволить главу Конституционного суда.

В личную охрану Туадеры входят члены Вагнера. В 2023 году Туадера посетил саммит Россия-Африка и заявил, что РФ "помогла спасти демократию и предотвратить гражданскую войну".

У Туадеры две жены - Бриджит и Маргарите. Обе боролись за титул первой леди ЦАР. Известно, что у президента трое детей, один из них - сын Эвариста.