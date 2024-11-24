Син Потапа розсекретив його плани на Новий рік. Відсвяткує не в Україні

Чи повернеться Потап в Україну

Так, син репера розповів, що в його родині є традиція. Вони святкують Різдво у родинному колі. Тому він проведе цей день з мамою. А вже потім Андрій вирушить до батька.

Відомо, що нині Потап перебуває за кордоном. Декілька днів тому він публікував фото з ОАЕ.

Допис з Instagram Потапа (скріншот)

І виявилося, що на Новий рік Потап не планує повертатися в Україну. Його син вирушить до нього в Іспанію.

"Різдво я буду святкувати з матусею. А Новий рік - зі своїм батьком. Кожен Новий рік - це щось нове, бо це абсолютна імпровізація. Ми ніколи його не плануємо й завжди виходить чудово. З традицій - збиратися всією сім'єю разом. Ось сестра зараз у Польщі. А кожного Різдва ми збираємося святкуємо з моєю сестрою. А до тата їду в Іспанію", - розповів Андрій.

Син Потапа (скріншот)

Де зараз Потап - його син не розповів. Втім, Андрій нерідко висловлюється про батька і зазначав, що його не турбує, що його тата "не люблять" в Україні.

"І коли я до нього приїжджаю, то завжди бачу його веселим, тому що він не дивиться на тих, хто говорить на нього якесь л*йно", - казав син Потапа влітку.