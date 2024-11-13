Потап розсекретив, де зараз перебуває, та звернувся до фанів: "Будьте терплячими"

Український виконавець і продюсер Потап, він же Олексій Потапенко , часто зіштовхується з критикою через те, що виїхав за кордон у період повномасштабної війни, а також відзначився низкою скандальних вчинків. Тепер артист розповів, де перебуває зараз, та зробив заяву у соцмережах.

Детально про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Де зараз Потап

Чоловік Насті Каменських оприлюднив у блозі кадр, на якому постав на тлі пейзажів ОАЕ. У підписі до фото він залишив відмітку з геолокацією, а також зробив заяву.

"Довіра потребує часу, а час - довіри. Будьте терплячими, і ви переможете", - написав знаменитість.

На фото можна побачити, як Потап дивиться кудись убік. Він позував у чорному поло, а в руках тримав пісочний годинник.

Що відомо про позицію та скандали Олексія Потапенка

Після початку повномасштабного вторгнення, напередодні великої російсько-української війни, репер разом зі своєю обраницею, мамою і мамою Насті Каменських виїхали до Іспанії.

Після цього вони неодноразово записували ролики на підтримку України та закликали росіян зупинити агресію проти нашої країни. Пізніше стало відомо, що зірка нібито записувався до тероборони та показував у мережі скріншоти відповідних документів. Але згодом свої слова ніяк не коментував.

Контракт Потапа про вступ до ТРО (фото: instagram.com/realpotap)

Наразі, як можна зрозуміти з його соцмереж, артист активно будує кар'єру за кордоном, займається створенням нової музичної творчості, а також у постах ділиться подальшими планами.

Нерідко у коментарях під дописами українці продовжують обурюватися через таку позицію виконавця, і про це вони пишуть прямо. Наприклад, не так давно Потап втрапив у скандал після того, як спародіював Винника. Останній напередодні прем'єри нової пісні записав звернення до українців, під час якого передав їм "ковток свіжого повітря з Німеччини".

Потап відреагував на такий вчинок колеги пародією, і хвиля критики не змусила на себе довго чекати. Чимало юзерів поцікавилися, чому Потап так само, як і Олег, продовжує бути за кордоном і не повертається до рідної країни. Той, своєю чергою, відповів їм їдкими коментарями та в одному з таких назвав себе "заслуженим запроданцем України".

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, також Потапенко втрапив у скандал через відпочинок у Дубаї з росіянами. Він відвідував елітний заклад, та його обслуговував відомий шеф-кухар Нусрет Гьокче. Це сталося у листопаді минулого року. Ще Потап з'являвся в афіші одного із закордонних заходів як "артист російського ретро".

Раніше музикант оскандалився і випуском україномовної пісні "Волонтер". Його розкритикували через текст, який, за словами багатьох співвітчизників, зневажив працю, яку щодня виконують волонтери.

До слова, Потап здобув популярність як учасник гурту "Потап і Настя", в якому виступав разом з Настею Каменських. Після розпаду дуету обоє артистів розпочали сольний шлях.

Потап та Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)