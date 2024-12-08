Син музиканта Лесика розповів про його стан після зупинки серця: "Говорить короткими фразами"

В якому стані Лесик

Так, ввечері, 7 грудня, Олег Турко-молодший вийшов на зв'язок й розповів, що його батька все ще перебуває в реанімації. Втім, музикант вже у свідомості.

"Стан - стабільно важкий. Говорить короткими фразами, впізнає рідних та друзів", - написав син Лесика.

Також він подякував всім за підтримку. За словами Олега, близькі музиканта відчувають, що люди хвилюються за Лесика.

В якому стані Олег Лесик (скріншот)

Зупинка серця посеред концерту - що відомо про стан Лесика

Нагадаємо, днями близькі та друзі 57-річного Турка повідомили, що у нього зупинилося серце. Музикант впав без свідомості просто посеред концерту у Львові. Медики намагалися врятувати артиста, пізніше його госпіталізували.

Лесик, який був учасником та співзасновником гурту DZIDZIO, опинився в реанімації. Фанів та друзів музиканта закликали підтримати збір коштів на його лікування.

Допис про госпіталізацію Лесика (скріншот)

Пізніше співачка Наталія Бучинська висловилася про стан Турка. Вона зазначила, що Лесик був запрошеним гостем на її концерті та виступав сольно.

"Я досі не знаю діагнозу, це напевно краще знає його дружина чи лікарі. Далі все було дуже швидко. Лесика реанімували медики, а я завершувала концерт. Моя команда постійно була на звʼязку і ми безперервно інформували зал про стан речей. Не було ані паніки, ані сумбуру. Звичайно було складно, але я знаю Лесика понад 20 років, ми друзі. Він багато пережив складнощів і я впевнена, він впорається і цього разу. Він сильний і ми в цьому йому допоможемо", - розповідала Бучинська.