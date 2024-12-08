Сын музыканта Лесика рассказал о его состоянии после остановки сердца: "Говорит короткими фразами"

В каком состоянии Лесик

Вечером, 7 декабря, Олег Турко-младший вышел на связь и рассказал, что его отец все еще находится в реанимации. Впрочем, музыкант уже в сознании.

"Состояние - стабильно тяжелое. Говорит короткими фразами, узнает родных и друзей", - написал сын Лесика.

Также он поблагодарил всех за поддержку. По словам Олега, близкие музыканта чувствуют, что люди волнуются за Лесика.

В каком состоянии Олег Лесик (скриншот)

Остановка сердца посреди концерта - что известно о состоянии Лесика

Напомним, на днях близкие и друзья 57-летнего Турка сообщили, что у него остановилось сердце. Музыкант упал без сознания прямо посреди концерта во Львове. Медики пытались спасти артиста, позже его госпитализировали.

Лесик, являвшийся участником и соучредителем группы DZIDZIO, оказался в реанимации. Фанов и друзей музыканта призвали поддержать сбор денег для его лечения.

Пост о госпитализации Лесика (скриншот)

Позже певица Наталья Бучинская высказалась о состоянии Турко. Она отметила, что Лесик был приглашенным гостем на концерте и выступал сольно.

"Я до сих пор не знаю диагноза, это, наверное, лучше знает его жена или врачи. Дальше все было очень быстро. Лесика реанимировали медики, а я завершала концерт. Моя команда постоянно была на связи и мы непрерывно информировали зал о положении вещей. Не было ни паники, ни сумбура. Конечно было сложно, но я знаю Лесика более 20 лет, мы друзья. Он пережил немало сложностей и я уверена, он справится и в этот раз. Он сильный и мы ему в этом поможем", - рассказывала Бучинская.