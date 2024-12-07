Крупін після заяви про добровільну мобілізацію пояснив, чому ще не служить

Влітку цього року український виконавець Міша Крупін повідомив про добровільну мобілізацію , і він тепер повернувся до цього питання.

Зокрема, в інтерв'ю виданню "Фокус" артист пояснив, чому ще досі не пішов на фронт. РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.

Що Міша Крупін говорить про свою мобілізацію

Після того як зірка повідомив про рішення піти до армії, минуло вже кілька місяців. Наразі, за словами Міші, наразі триває розгляд його придатності до служби.

"Наразі триває розгляд моєї придатності до служби. Є питання, які затримують процес", - каже Крупін.

Окрім того, він також висловився про чоловіків, які вагаються щодо військової служби. "Хто йде, той молодець. Вважаю, що це обовʼязок кожного громадянина. Якщо ти боїшся йти в українську армію, то потім тобі доведеться мати справу з російською. Все просто", - зазначив музикант.

Міша Крупін висловився про мобілізацію (фото: instagram.com/mishakrupin1)

У минулому Міша також ділився, що піти до армії хотів давно, але остаточно ухвалив його лише відносно недавно. Нагадаємо, в липні він опублікував у X (Twitter) пост зі словами про те, що став добровольцем. У коментарях юзери поцікавилися, чи справді артист хоче піти на війну, і знаменитість відповів, що це вже в процесі.

До цього таку ж інформацію в коментарі РБК-Україна підтвердила і менеджерка виконавця. Вона говорила, що він вже проходить ВЛК і йому призначили додаткові обстеження.

"На даний момент, вже чотири дні як Міша пішов добровольцем. Сьогодні в нього було ВЛК, призначили додаткове обстеження", - ділилася представниця музиканта.

Коментуючи рішення щодо служби, Крупін говорив про те, що "не хоче, аби за нього вирішували", а тому захотів мобілізуватися сам.

Що Крупін каже про службу на фронті (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Що відомо про Мішу Крупіна

Нагадаємо, Міша Крупін розпочинав свою кар'єру з проєкту "Дядя Вася". Уродженець Харкова писав пісні для багатьох артистів. А після початку повномасштабної російської агресії проти України публічно засудив кровопролитний путінський режим та відмовився від співпраці з країною-агресором.

Більше того, артист, як і чимало інших його колег, долучився до благодійної діяльності та виступає з концертами для військових. Окрім того, Крупін є резидентом творчого об'єднання "Культурний десант".