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Син Коляденка підтвердив одруження і розповів про кохану: "Найвпевненіший мій вибір"

Пилип Коляденко особисте життя (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)
Автор: Любов Блажко

Пилип Коляденко, український музикант і син Дмитра Коляденка, вперше відверто прокоментував тему свого особистого життя. Так, 31-річний виконавець підтвердив, що одружився.

Що артист сказав про свою обраницю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Пилип Коляденко одружився

Учасник гурту "Kadnay", а також засновник творчої спілки "Phil it", розповів, що перебуває у шлюбі вже близько трьох років. Його обраниця -  перукарка, яка співпрацює із зірками та, за словами Пилипа, є творчою особистістю і справжнім митцем. Однак представляти законну партнерку він поки не поспішає і підкреслює, що вона не є публічною особою.

"Вона у мене перукарка. Але вона працює із зірками так само у творчості, у театрах. Вона теж всюди працює як митець, допомагає мені особисто. Мені завжди було все одно на публічність. Я завжди любив поруч з собою класних, яскравих, впевнених, чуттєвих, ніжних людей", - розповів Коляденко.

"Це найвпевненіший мій вибір в людині, яку я бачу поруч. Ми багато чого прожили: два ковіди й війну. Вона довірилася мені, а я - їй. Це було рішення двох сердець. Зі мною важко жити: я не зосереджений, я літаю. Але в побуті немає жодних проблем", - додав він.

скриншои з інтерв'ю

Окрім того, музикант також поділився, як на рішення одружитися відреагували його зіркові батьки. Дмитро та Олена Коляденки поцікавилися у сина, чи справді той впевнений у своєму рішенні. І він дав їм ствердну відповідь.

"Ми радилися з батьками, говорили з татом і мамою. У нас була розмова стосовно моєї впевненості в цьому, наскільки це актуально. Бо зараз багато пар, які просто живуть і насолоджуються життям. І чомусь мною було прийнято таке рішення. Це найсильніша любов", - сказав артист.

До слова, Пилип є одним з учасників гурту "Kadnay". Інший його учасник - Дмитро Каднай. Загалом виконавці випустили один студійний альбом та три мініальбоми, співають композиції українською, російською та англійською мовами.

Вони стали півфіналістами Нацвідбору на "Євробачення-2017" і фіналістами відбору у наступному році. Інді-поп колектив був створений у 2012 році.

 

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