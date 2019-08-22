Вместо символики "ДНР": над Донецком вывесили флаг России (фото)

В оккупированном боевиками Донецке 22 августа подняли российский флаг. Как сообщают юзеры социальных сетей, теперь вместо символики "ДНР" в городе "красуется" российский триколор.

Отмечается, что два флага Российской Федерации на оккупированный Донбасс передали представители Смоленского отделения общественной молодежной патриотической организации Российского Союза ветеранов Афганистана "Наследие" и представители Молодежного парламента при Совете депутатов Одинцовского городского округа Московской области.

Фото: Российский флаг в Донецке (соцсети)



"Вслед за Луганском в столице "Донецкой народной республики" подняли российский флаг. Триколор установлен на флагштоке, где ранее находился флаг ДНР", - написали под видео.

Видео: Флаг РФ в Донецке (YouTube/Metus/Mortis)

Пользователи сети отреагировали на факт в комментариях.

Вот такая она "гражданская" война...

Дно.

А народ то как доволен, посмотрите! Ой нет довольного народа.. Ой вообще нет народа.. И плакать хочется и смеяться, не могу решить что сначала. Довели развитый регион. Символично.

Скриншот комментариев (YouTube)

Как мы ранее писали, в городе Покровск Донецкой области активисты поймали пьяного любителя "русского мира", на котором красовалась футболка с символикой "ДНР".

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