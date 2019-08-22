Замість символіки "ДНР": над Донецьком вивісили прапор Росії (фото)

В окупованому бойовиками Донецьку 22 серпня підняли російський прапор. Як повідомляють користувачі соціальних мереж, тепер замість символіки "ДНР" у місті "красується" російський триколор.

Наголошується, що два прапора Російської Федерації на окупований Донбас передали представники Смоленського відділення громадської молодіжної патріотичної організації Російського Союзу ветеранів Афганістану "Спадщина" і представники Молодіжного парламенту при Раді депутатів Одінцовського міського округу Московської області.

Фото: Російський прапор в Донецьку (соцмережі)



"Слідом за Луганськом у столиці "Донецької народної республіки" підняли російський прапор. Триколор встановлений на флагштоку, де раніше знаходився прапор ДНР", - написали під відео.

Відео: Прапор РФ в Донецьку (YouTube/Metus/Mortis)

Користувачі мережі відреагували на факт в коментарях.

Ось така вона "громадянська" війна...

Дно.

А народ то як задоволений, подивіться! Ой ні задоволеного народу.. Ой взагалі немає народу.. І хочеться плакати і сміятися, не можу вирішити що спочатку. Довели розвинений регіон. Символічно.

Скріншот коментарів (YouTube)

Як ми раніше писали, у місті Покровськ Донецької області активісти спіймали п'яного любителя "російського миру", на якому красувалася футболка з символікою "ДНР".

Читайте також в окупованому Криму "раптово" помер відомий сепаратист.