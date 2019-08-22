Вместо символики "ДНР": над Донецком вывесили флаг России (фото)

В Донецке решили установить еще один символ "русского мира"
В оккупированном боевиками Донецке 22 августа подняли российский флаг. Как сообщают юзеры социальных сетей, теперь вместо символики "ДНР" в городе "красуется" российский триколор.
Отмечается, что два флага Российской Федерации на оккупированный Донбасс передали представители Смоленского отделения общественной молодежной патриотической организации Российского Союза ветеранов Афганистана "Наследие" и представители Молодежного парламента при Совете депутатов Одинцовского городского округа Московской области.
Фото: Российский флаг в Донецке (соцсети)
"Вслед за Луганском в столице "Донецкой народной республики" подняли российский флаг. Триколор установлен на флагштоке, где ранее находился флаг ДНР", - написали под видео.
Видео: Флаг РФ в Донецке (YouTube/Metus/Mortis)
Пользователи сети отреагировали на факт в комментариях.
Скриншот комментариев (YouTube)
Как мы ранее писали, в городе Покровск Донецкой области активисты поймали пьяного любителя "русского мира", на котором красовалась футболка с символикой "ДНР".
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