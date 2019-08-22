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Замість символіки "ДНР": над Донецьком вивісили прапор Росії (фото)

STYLERЖиття    22.08.2019 - 18:02
Замість символіки "ДНР": над Донецьком вивісили прапор Росії (фото)
Фото: Прапор Росії над Донецьком (соцмережі)

У Донецьку вирішили встановити ще один символ "русского мира"

В окупованому бойовиками Донецьку 22 серпня підняли російський прапор. Як повідомляють користувачі соціальних мереж, тепер замість символіки "ДНР" у місті "красується" російський триколор.

Наголошується, що два прапора Російської Федерації на окупований Донбас передали представники Смоленського відділення громадської молодіжної патріотичної організації Російського Союзу ветеранів Афганістану "Спадщина" і представники Молодіжного парламенту при Раді депутатів Одінцовського міського округу Московської області.

Замість символіки &quot;ДНР&quot;: над Донецьком вивісили прапор Росії (фото)Фото: Російський прапор в Донецьку (соцмережі)

"Слідом за Луганськом у столиці "Донецької народної республіки" підняли російський прапор. Триколор встановлений на флагштоку, де раніше знаходився прапор ДНР", - написали під відео.

Відео: Прапор РФ в Донецьку (YouTube/Metus/Mortis)

Користувачі мережі відреагували на факт в коментарях.

  • Ось така вона "громадянська" війна...
  • Дно.
  • А народ то як задоволений, подивіться! Ой ні задоволеного народу.. Ой взагалі немає народу.. І хочеться плакати і сміятися, не можу вирішити що спочатку. Довели розвинений регіон. Символічно.

Замість символіки &quot;ДНР&quot;: над Донецьком вивісили прапор Росії (фото)

Скріншот коментарів (YouTube)

Як ми раніше писали, у місті Покровськ Донецької області активісти спіймали п'яного любителя "російського миру", на якому красувалася футболка з символікою "ДНР".

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