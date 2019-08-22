Замість символіки "ДНР": над Донецьком вивісили прапор Росії (фото)

У Донецьку вирішили встановити ще один символ "русского мира"
В окупованому бойовиками Донецьку 22 серпня підняли російський прапор. Як повідомляють користувачі соціальних мереж, тепер замість символіки "ДНР" у місті "красується" російський триколор.
Наголошується, що два прапора Російської Федерації на окупований Донбас передали представники Смоленського відділення громадської молодіжної патріотичної організації Російського Союзу ветеранів Афганістану "Спадщина" і представники Молодіжного парламенту при Раді депутатів Одінцовського міського округу Московської області.
Фото: Російський прапор в Донецьку (соцмережі)
"Слідом за Луганськом у столиці "Донецької народної республіки" підняли російський прапор. Триколор встановлений на флагштоку, де раніше знаходився прапор ДНР", - написали під відео.
Відео: Прапор РФ в Донецьку (YouTube/Metus/Mortis)
Користувачі мережі відреагували на факт в коментарях.
Скріншот коментарів (YouTube)
Як ми раніше писали, у місті Покровськ Донецької області активісти спіймали п'яного любителя "російського миру", на якому красувалася футболка з символікою "ДНР".
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