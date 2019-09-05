Символ свободы: на протестах в Гонконге увидели флаг Украины

Среди протестующих был замечен один из национальных символов Украины
В Гонконге люди вышли на протесты против политики правительства. В толпе среди протестующих "засветился" и украинский флаг. Об этом сообщил на своей странице в Instagram фотограф Стэнтон Шарп. Он опубликовал фотографию украинского символа.
Отмечается, что украинский стяг стал для протестующих символом собственной борьбы за демократию.
Напомним, что сотни тысяч жителей Гонконга выходят на демонстрации против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей уже несколько месяцев подряд.
В комментариях к посту один из пользователей поблагодарил фотографа за такие смелые фото.
Скриншот комментариев ((instagram.com/stantonsharpe)
Как мы ранее писали, Александр Усик попал в скандал с украинским флагом, спортсмен опубликовал пост в соцсети. Украинского спортсмена попросили определиться с цветом флага.
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