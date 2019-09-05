Символ свободи: на протестах в Гонконзі побачили прапор України

Серед протестувальників був помічений один з національних символів України
В Гонконзі люди вийшли на протести проти політики уряду. У натовпі серед протестувальників "засвітився" і український прапор. Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram фотограф Стентон Шарп. Він опублікував фотографію українського символу.
Наголошується, що український стяг став для протестувальників символом власної боротьби за демократію.
Нагадаємо, що сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на демонстрації проти прийняття закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади вже кілька місяців поспіль.
В коментарях до посту один з користувачів подякував фотографу за такі сміливі фото.
Скріншот коментарів ((instagram.com/stantonsharpe)
Як ми раніше писали, Олександр Усик потрапив у скандал з українським прапором, спортсмен опублікував пост у соцмережі. Українського спортсмена попросили визначитися з кольором прапора.
Читайте також у Німеччині туристи зловили прихильника терористів, який розгулював у футболці з написом "ДНР".