"Символ російського фашизму": Ігор Кондратюк дав пораду Ziferblat

Відомий продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк висловився щодо переможців Нацвідбору на "Євробачення-2025" - гурту Ziferblat. Окрім оцінки їхньої музики, він також дав їм важливу пораду перед виступом у Базелі.

Так, Кондратюк порекомендував музикантам змінити назву, а точніше - першу літеру в ній.

На його думку, використання "Z" в умовах повномасштабної війни є недоречним.

"Я рекомендую хлопцям змінити першу літеру в назві гурту, адже літера 'Z' під час війни сприймається як символ російського фашизму", - заявив продюсер.

Щодо самої перемоги Ziferblat у Нацвідборі телеведучий не здивований. Він вважає, що їхній тріумф був прогнозованим.

"Попри рівний склад учасників і їхні пісні, саме їхня музика була найцікавішою", - підкреслив він. Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

8 лютого відбувся фінал Національного відбору на "Євробачення-2025". З-поміж 10 фіналістів найкращого учасника визначали шляхом голосування глядачі та зіркове журі, до складу якого увійшли Джамала, Катерина Павленко та Сергій Танчинець.

Підсумковий результат формувався за сумою балів від суддів і телеглядачів.

За підсумками глядацького голосування фаворитом став гурт Ziferblat, тоді як журі віддало найвищу оцінку (10 балів) Khayat.

Аутсайдером конкурсу став Влад Шериф, який отримав лише по 1 балу і від суддів, і від глядачів.

У загальному заліку перше місце здобули Ziferblat. Дует Molodi та Маша Кондратенко набрали по 16 балів, поділивши між собою друге і третє місця.