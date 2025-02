"Євробачення-2025". Яке місце посяде Україна: новий прогноз букмекерів

Згідно з даними сайту, перемога гурту Ziferblat у Нацвідборі вплинула на букмекерські ставки.

Раніше Україна займала п'яте місце, проте зараз опустилася на шосту позицію.

На чолі рейтингу залишаються Швеція, Ізраїль і Бельгія, тоді як четверту позицію наразі займає Франція, яка минулого тижня поступалася цим місцем Італії. Яке місце прогнозують Україні на "Євробаченні-2025" (скріншот)

Зазначимо, що Швеція має 11% ймовірності перемоги, Ізраїль - 8%, а Бельгія та Франція - по 7%.

Україна наразі отримує 5%, однак ситуація може змінитися в будь-який момент.

Які країни визначилися з представниками на "Євробаченні-2025"

Європейські країни вже кілька місяців визначаються з виконавцями, які представлятимуть їх на сцені "Євробачення-2025" у Швейцарії.

Ще в грудні стало відомо, що Нідерланди обрали 21-річного Claude, а Албанію представить фольктронний дует Shkodra Elektronike з піснею Zjerm.

Чехія зробила ставку на харизматичного ADONXS, тоді як Чорногорія обрала Ніну Жижич із драматичною композицією Dobrodošli. До слова, співачка вже виступала на конкурсі у 2013 році в дуеті з Who See.

У січні список учасників поповнився новими іменами. Люксембург відправляє на "Євробачення" Лору Торн із треком La Poupée Monte Le Son. Від Франції змагатиметься Луан Емера, відома за участю в місцевому "Голосі" та роллю в комедії "Сім'я Бельє".

Греція довірила свій квиток на конкурс співачці Klavdia, чия пісня Asteromáta підкорила не лише фанатів, а й 200-тисячну аудиторію в TikTok.

Ізраїльську сцену представить 24-річна Юваль Рафаель, яка нещодавно розпочала кар'єру, але вже перемогла у відборі The Rising Star (HaKokhav HaBa), що традиційно дає шанс на поїздку на "Євробачення".

На початку лютого ще три країни оголосили своїх представників. Словенію представить Klemen із треком How Much Time Do We Have Left?, а від Бельгії на конкурс поїде Red Sebastian з потужною техно-композицією Strobe Lights, яка отримала підтримку як журі, так і глядачів. Від Іспанії виступить поп-діва Melody з піснею Esa Diva.

Також стало відомо, що Австрія зробила ставку на оперну виконавицю JJ. Кіпр, своєю чергою, відправляє Тео Евана, який раніше брав участь у масових сценах популярного серіалу HBO "Ейфорія".