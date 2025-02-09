"Символ российского фашизма": Игорь Кондратюк дал совет Ziferblat

Известный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк высказался относительно победителей Нацотбора на "Евровидение-2025" - группы Ziferblat. Кроме оценки их музыки, он также дал им важный совет перед выступлением в Базеле.

Так, Кондратюк порекомендовал музыкантам изменить название, а точнее - первую букву в нем.

По его мнению, использование "Z" в условиях полномасштабной войны является неуместным.

"Я рекомендую ребятам изменить первую букву в названии группы, ведь буква 'Z' во время войны воспринимается как символ российского фашизма", - заявил продюсер.

Относительно самой победы Ziferblat в Нацотборе телеведущий не удивлен. Он считает, что их триумф был прогнозируемым.

"Несмотря на равный состав участников и их песни, именно их музыка была самой интересной", - подчеркнул он. Ziferblat(фото: instagram.com/ziferblat_band)

8 февраля состоялся финал Национального отбора на "Евровидение-2025". Среди 10 финалистов лучшего участника определяли путем голосования зрители и звездное жюри, в состав которого вошли Джамала, Екатерина Павленко и Сергей Танчинец.

Итоговый результат формировался по сумме баллов от судей и телезрителей.

По итогам зрительского голосования фаворитом стала группа Ziferblat, тогда как жюри отдало наивысшую оценку (10 баллов) Khayat.

Аутсайдером конкурса стал Влад Шериф, который получил лишь по 1 баллу и от судей, и от зрителей.

В общем зачете первое место получили Ziferblat. Дуэт Molodi и Маша Кондратенко набрали по 16 баллов, поделив между собой второе и третье места.