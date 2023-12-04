Символ незламності. Військові показали "головну новорічну ялинку" країни біля Бахмута (фото)

Як виглядає військова ялинка

"Головна ялинка країни прикрашає ваш Новий Рік - 6 км Бахмут", - підписав світлину захисник.

Військові показали "головну ялинку країни" під Бахмутом (фото: Facebook/Роман Доцент)

Зазначимо, що ця ялинка символізує незламність наших воїнів. У таких тяжких умовах вони кожний день виборюють право України на існування.

Оздоблена в синьо-жовтих кольорах, прихоплена до стовпа скотчем, ялинка самотньо бовваніє в сірому тумані Донбасу.

У коментарях українці подякували воїну за все те, що роблять на фронті військові.