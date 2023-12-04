Символ незламності. Військові показали "головну новорічну ялинку" країни біля Бахмута (фото)

До Нового року 2024 залишилося менше місяця, але й на фронті, де воїни виборюють нашу незалежність, має бути місце для свята. Так, військові показали новорічну ялинку, яка знаходиться на відстані 6 кілометрів від Бахмута.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Facebook військового Романа Доцента.
"Головна ялинка країни прикрашає ваш Новий Рік - 6 км Бахмут", - підписав світлину захисник.
Зазначимо, що ця ялинка символізує незламність наших воїнів. У таких тяжких умовах вони кожний день виборюють право України на існування.
Оздоблена в синьо-жовтих кольорах, прихоплена до стовпа скотчем, ялинка самотньо бовваніє в сірому тумані Донбасу.
У коментарях українці подякували воїну за все те, що роблять на фронті військові.
Як ми раніше писали, Кличко зробив заяву про головну ялинку України.
Раніше ми писали про те, коли у школах будуть зимові канікули.