Символ несокрушимости. Военные показали "главную новогоднюю елку" страны возле Бахмута (фото)

Как выглядит военная елка

"Главная елка страны украшает ваш Новый Год - 6 км Бахмут", - подписал фотографию защитник.

Военные показали "главную елку страны" под Бахмутом (фото: Facebook/Роман Доцент)

Отметим, что эта елка символизирует несокрушимость наших воинов. В таких тяжелых условиях они каждый день борются за право Украины на существование.

Украшенная в сине-желтых цветах, прикрепленная к столбу скотчем, елка одиноко виднеется в сером тумане Донбасса.

В комментариях украинцы поблагодарили воина за все, что делают на фронте военные.