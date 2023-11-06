Коли будуть зимові канікули 2023/2024: графік шкільного відпочинку

Українські школярі вже розпочали навчання після осінніх канікул, проте не дуже надовго. Адже скоро в них почнуться зимові канікули.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про графік усіх канікул до кінця навчального року 2023/2024 в Україні.

Графік канікул 2023/2024

Цей навчальний традиційно розпочався 1 вересня, але триватиме аж до 28 червня 2024 року. Це зроблено для того, аби кожен регіон відповідно до безпекової ситуації міг самостійно ухвалювати рішення стосовно форми та тривалості навчання й відпочинку.

Наприклад, у Києві канікули цього року відбуваються за таким графіком:

зимові - з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року

весняні - із 25 до 31 березня 2024 року

літні - з 1 червня 2024 року до 1 вересня 2024 року

Разом із тим компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи, передбачені освітньою програмою, можуть тривати до 28 червня 2024.

Для учнів перших класів додаткові тижневі канікули заплановані з 19 до 25 лютого 2024 року.

Станом на зараз відомо також про відпочинок для школярів у Луцьку. Там зимові розпочнуться до 25 грудня і триватимуть два тижні. А весняні триватимуть один тиждень.

Що робити з дітьми на шкільних канікулах

Творчість і рукоділля. Займіться малюванням, ліпленням з глини чи створенням аплікацій із природних матеріалів. Це розвиває дитячу уяву та моторику.

Візити музеїв та на виставки. Це стане ще одним джерелом розвитку, пізнання та розширення інтересів і кругозору.

Кулінарні експерименти. Проведіть спільні кулінарні дослідження. Навчіть дітей готувати прості страви. Так вони стануть більш самостійними та опанують нові важливі навички.

Подорожі та екскурсії. Якщо є можливість, вируште разом у невелику подорож. Це може бути похід у гори, відпочинок на природі чи прогулянка до найближчих визначних пам'яток.

Театр і кіно. Відвідайте театральні вистави чи виберіть хороший фільм, який можна переглянути разом усією родиною.