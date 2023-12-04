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Символ незламності. Військові показали "головну новорічну ялинку" країни біля Бахмута (фото)

Бахмут, Понеділок 04 грудня 2023 12:19
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Символ незламності. Військові показали "головну новорічну ялинку" країни біля Бахмута (фото) Фото: Військові показали ялинку в Донецькій області (Facebook/Roman Docent)
Автор: Людмила Жукова

До Нового року 2024 залишилося менше місяця, але й на фронті, де воїни виборюють нашу незалежність, має бути місце для свята. Так, військові показали новорічну ялинку, яка знаходиться на відстані 6 кілометрів від Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Facebook військового Романа Доцента.

Як виглядає військова ялинка

"Головна ялинка країни прикрашає ваш Новий Рік - 6 км Бахмут", - підписав світлину захисник.

Символ незламності. Військові показали &quot;головну новорічну ялинку&quot; країни біля Бахмута (фото)Символ незламності. Військові показали &quot;головну новорічну ялинку&quot; країни біля Бахмута (фото)Військові показали "головну ялинку країни" під Бахмутом (фото: Facebook/Роман Доцент)

Зазначимо, що ця ялинка символізує незламність наших воїнів. У таких тяжких умовах вони кожний день виборюють право України на існування.

Оздоблена в синьо-жовтих кольорах, прихоплена до стовпа скотчем, ялинка самотньо бовваніє в сірому тумані Донбасу.

У коментарях українці подякували воїну за все те, що роблять на фронті військові.

  • Дякуємо вам! Нехай вас всі сили оберігають! А ялинки тільки після перемоги!Тримайтеся.
  • Міцності на захисту Вам.
  • Віримо у вас, наші рідні. Молимось за ваше здоров'я і безпеку!
  • Бережи себе, Друже! Обіймаю!

Як ми раніше писали, Кличко зробив заяву про головну ялинку України.

Раніше ми писали про те, коли у школах будуть зимові канікули.

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