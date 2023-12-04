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Символ несокрушимости. Военные показали "главную новогоднюю елку" страны возле Бахмута (фото)

Бахмут, Понедельник 04 декабря 2023 12:19
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Символ несокрушимости. Военные показали "главную новогоднюю елку" страны возле Бахмута (фото) Фото: Военные показали елку в Донецкой области (Facebook/Roman Docent)
Автор: Людмила Жукова

До Нового года 2024 года осталось меньше месяца, но и на фронте, где воины борются за нашу независимость, должно быть место для праздника. Так, военные показали новогоднюю елку, которая находится на расстоянии 6 километров от Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook военного Романа Доцента.

Как выглядит военная елка

"Главная елка страны украшает ваш Новый Год - 6 км Бахмут", - подписал фотографию защитник.

Символ несокрушимости. Военные показали &quot;главную новогоднюю елку&quot; страны возле Бахмута (фото)Символ несокрушимости. Военные показали &quot;главную новогоднюю елку&quot; страны возле Бахмута (фото)Военные показали "главную елку страны" под Бахмутом (фото: Facebook/Роман Доцент)

Отметим, что эта елка символизирует несокрушимость наших воинов. В таких тяжелых условиях они каждый день борются за право Украины на существование.

Украшенная в сине-желтых цветах, прикрепленная к столбу скотчем, елка одиноко виднеется в сером тумане Донбасса.

В комментариях украинцы поблагодарили воина за все, что делают на фронте военные.

  • Дякуємо вам! Нехай вас всі сили оберігають! А ялинки тільки після перемоги!Тримайтеся.
  • Міцності на захисту Вам.
  • Віримо у вас, наші рідні. Молимось за ваше здоров'я і безпеку!
  • Бережи себе, Друже! Обіймаю!

Как мы ранее писали, Кличко сделал заявление о главной елке Украины.

Раньше мы писали о том, когда в школах будут зимние каникулы.

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