Символ несокрушимости. Военные показали "главную новогоднюю елку" страны возле Бахмута (фото)
До Нового года 2024 года осталось меньше месяца, но и на фронте, где воины борются за нашу независимость, должно быть место для праздника. Так, военные показали новогоднюю елку, которая находится на расстоянии 6 километров от Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook военного Романа Доцента.
Как выглядит военная елка
"Главная елка страны украшает ваш Новый Год - 6 км Бахмут", - подписал фотографию защитник.
Военные показали "главную елку страны" под Бахмутом (фото: Facebook/Роман Доцент)
Отметим, что эта елка символизирует несокрушимость наших воинов. В таких тяжелых условиях они каждый день борются за право Украины на существование.
Украшенная в сине-желтых цветах, прикрепленная к столбу скотчем, елка одиноко виднеется в сером тумане Донбасса.
В комментариях украинцы поблагодарили воина за все, что делают на фронте военные.
- Дякуємо вам! Нехай вас всі сили оберігають! А ялинки тільки після перемоги!Тримайтеся.
- Міцності на захисту Вам.
- Віримо у вас, наші рідні. Молимось за ваше здоров'я і безпеку!
- Бережи себе, Друже! Обіймаю!
Как мы ранее писали, Кличко сделал заявление о главной елке Украины.
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