Символ несокрушимости. Военные показали "главную новогоднюю елку" страны возле Бахмута (фото)

До Нового года 2024 года осталось меньше месяца, но и на фронте, где воины борются за нашу независимость, должно быть место для праздника. Так, военные показали новогоднюю елку, которая находится на расстоянии 6 километров от Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook военного Романа Доцента.

Как выглядит военная елка

"Главная елка страны украшает ваш Новый Год - 6 км Бахмут", - подписал фотографию защитник.

Военные показали "главную елку страны" под Бахмутом (фото: Facebook/Роман Доцент)

Отметим, что эта елка символизирует несокрушимость наших воинов. В таких тяжелых условиях они каждый день борются за право Украины на существование.

Украшенная в сине-желтых цветах, прикрепленная к столбу скотчем, елка одиноко виднеется в сером тумане Донбасса.

В комментариях украинцы поблагодарили воина за все, что делают на фронте военные.