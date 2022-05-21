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Эти симптомы указывают на проблемы с сердцем: их часто не замечают

Какие симптомы указывают на проблемы с сердцем (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Медики из Германии назвали 6 необычных признаков того, что у человека возникли проблемы с сердцем.

На что обратить внимание, сообщает Ukrhealth.

Какие симптомы

По статистике, один из четырех человек умирает из-за болезней сердца. Существуют некоторые не совсем обычные симптомы, по которым можно распознать болезни сердца.

К одному из них относятся морщины на мочках ушей. Ученые провели исследование, которое показало связь между появлением подобных морщин и повышением риска атеросклероза - болезни, при которой внутри артерий бляшки скапливаются. Сразу 40 исследований доказали наличие этой связи.

Еще одним необычным признаком является скопление жира или ксантомы под кожей, которые возникают на локтях, коленях, ягодицах и даже веках.

Медики говорят, что сами по себе эти уплотнения безвредны, но они могут свидетельствовать о генетической болезни под названием семейная гиперхолестеринемия. Люди с этим состоянием имеют чрезмерно высокий уровень липопротеидов низкой плотности, которые называют "плохим" холестерином.

Какие симптомы указывают на проблемы с сердцем (freepik)

В частности, тревогу должны вызывать и округлые ногти на пальцах. Подобное округление вызывается чрезмерным производством ткани в организме. Причиной этого часто бывает недостаток доступа насыщенной кислородом крови к пальцам. Это довольно старый медицинский симптом, описанный еще Гиппократом.

Врачи отмечают, что он говорит о том, что сердце плохо справляется с прокачкой крови по организму. Кстати, отложения жира могут быть заметными не только под кожей, но и вокруг радужной оболочки глаз.

Подобного рода кольца не влияют на зрение, но говорят о наличии факторов риска коронарных болезней сердца. Больные десны и зубы, которые выпадают, тоже являются симптомом будущих проблем с сердцем, ведь плохие бактерии изо рта могут проникать в кровоток и добираться до сердца.

Также беспокойство должны вызывать и синие губы. Они синеют не при экстремально холодной погоде, а при нормальных условиях. Это значит, что с доставкой насыщенной кислородом крови по организму возникли проблемы.

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