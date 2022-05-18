Ученые рассказали, что прием пищи в определенное время увеличивает риск инсульта
Инсульт - это серьезное опасное жизни заболевание, которое возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга. Ученые исследовали связь между временем приема пищи и возникновением инсульта.
В котором часу лучше не есть, чтобы не повысить риск инсульта, сообщает Ехргеѕѕ.
По словам специалистов, вторым по частоте после ишемического инсульта является геморрагический. Это происходит, когда кровеносный сосуд внутри черепа лопается и кровоточит в мозг и вокруг него.
Ученые говорят, что неправильный образ жизни увеличивает риск геморрагического инсульта.
В исследовании изучались связи между временем ужина и рисками смертности от инсульта, ишемической болезни сердца (ИБС) и общих сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
Как проводили исследования
Исследователи не обнаружили связи между временем приема пищи и риском ИБС или сердечно-сосудистых заболеваний. Однако они обнаружили ее для инсульта. Всего в исследовании приняли участие 28 625 мужчин и 43 213 женщин в возрасте от 40 до 79 лет, у которых на начальном уровне не было ССЗ и рака.
Участники были разделены на три группы: группа раннего ужина (20:00), группа нерегулярной ужина (нерегулярное время) и группа позднего ужина (после 20:00).
Ученые говорят, что по сравнению с группой раннего ужина в группе нерегулярной ужина был повышен риск смертности от геморрагического инсульта.
Не было обнаружено значимой связи между временем ужина и риском смертности от других видов инсульта, ИБС и ССЗ.
"Мы обнаружили, что нерегулярное время ужина по сравнению с ужином до 20:00 было связано с повышенным риском смертности от геморрагического инсульта", - пишут исследователи.
Также нужно, чтобы каждый знал 5 основных симптомов инсульта:
- онемение лица, руки или ноги;
- нарушение речи или восприятие звуков и координации движений;.
- резкое ухудшение зрения;
- головокружение;
- необыкновенно сильная головная боль.
Кроме того, оказать первую помощь при инсульте - не просто важно, это жизненно необходимо. Если вы находитесь рядом с человеком, у которого обнаружились признаки инсульта, вам немедленно нужно предпринять следующие действия:
- Немедленно вызывайте скорую помощь. Это нужно сделать немедленно, чтобы не потерять время;
- Выведите лишних людей из комнаты, если дело происходит в помещение. Если на улице - попросите всех расступиться и не мешать притоку свежего воздуха. Рядом должны остаться только те, кто может помочь;
- Ни в коем случае не перемещайте человека. Это опасно. Больного необходимо оставить там, где произошел приступ;
- Поднимите верхнюю часть тела и голову больного (примерно на 30 градусов). Лучше всего подложить несколько подушек. Расстегните или снимите одежду, которая мешает дыханию (пояс, воротничок, ремень и т.д.);
- Может случиться так, что у пострадавшего остановится сердце и прекратится дыхание. В этом случае придется немедленно начать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание
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