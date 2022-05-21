Ці симптоми вказують на проблеми з серцем: їх часто не помічають

Які симптоми

За статистикою, одна з чотирьох людей помирає через хвороби серця. Існують деякі не зовсім звичайні симптоми, за якими можна розпізнати хвороби серця.

До одного з них відносяться зморшки на мочках вух. Вчені провели дослідження, яке показало зв’язок між появою подібних зморшків і підвищенням ризику атеросклерозу - хвороби, при якій всередині артерій бляшки скупчуються. Відразу 40 досліджень довели наявність цього зв’язку.

Ще однією незвичайною ознакою є скупчення жиру або ксантоми під шкірою, які виникають на ліктях, колінах, сідницях і навіть повіках.

Медики кажуть, що самі по собі ці ущільнення нешкідливі, але вони можуть свідчити про генетичну хворобу під назвою сімейна гіперхолестеринемія. Люди з цим станом мають надмірно високий рівень ліпопротеїдів низької щільності, які називають "поганим" холестерином.

Які симптоми вказують на проблеми з серцем (freepik)

Зокрема, тривогу повинні викликати і округлі нігті на пальцях. Подібне округлення викликається надмірним виробництвом тканини в організмі. Причиною цього часто буває брак доступу насиченої киснем крові до пальців. Це досить старий медичний симптом, описаний ще Гіппократом.

Лікарі зазначають, що він говорить про те, що серце погано справляється з прокачуванням крові по організму. До речі, відкладення жиру можуть бути помітними не тільки під шкірою, але і навколо райдужної оболонки очей.

Подібного роду кільця не впливають на зір, але говорять про наявність факторів ризику коронарних хвороб серця. Хворі ясна і зуби, які випадають теж є симптомом майбутніх проблем з серцем, адже погані бактерії з рота можуть проникати в кровотік і добиратися до серця.

Також занепокоєння повинні викликати і сині губи. Вони синіють не при екстремально холодній погоді, а при нормальних умовах. Це означає, що з доставкою насиченої киснем крові по організму виникли проблеми.