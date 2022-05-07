Кардиолог дала шпаргалку, как запомнить таблетки: по размеру, форме и цвету

Пациенты часто на приеме у кардиолога не могут вспомнить название препаратов, которые принимают. И начинают играть в угадайки: утром после завтрака пью сердечко, вечером беленькую и маленькую.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Престариум 4 мг – таблетки палочкообразные, закругленные с двух концов, светло-зеленого цвета с насечкой с обеих сторон и гравировкой в виде лого фирмы на одной из них.

Напомним, ранее мы писали о том, как определить поддельные лекарства, не выходя из аптеки.

А также рассказывали о том, какие успокаивающие препараты могут быть опасны и почему.