Такие симптомы игнорировать нельзя: врач назвала самую опасную боль в животе
Боль в животе может быть симптомом разных заболеваний и некоторые ее виды могут быть не опасными. Однако есть симптомы, которые указывают на серьезные нарушения и опасное состояние.
Какие боли в животе игнорировать категорически нельзя, рассказала британский врач Сара Джарвис в издании Sun.
Боль сочетается с кровью в стуле
Кровь в фекалиях необязательно говорит об опухоли. Колоректальный рак может быть только одной из причин попадания крови в кишечник. Также кровь может сигнализировать о язве желудка, гастроэнтерите или язвенном колите. В любом случае – консультация врача нужна как можно быстрее.
Острая боль
Внезапная острая боль в животе – опасный симптом, который игнорировать категорически нельзя. Это может быть сигналом о разных опасных состояниях: камни в почках, аппендицит, прободная язва, внематочная беременность у женщин, непроходимость кишечника.
Боль с общим ухудшением самочувствия
Такая боль может сопровождать желудочную инфекцию. Обычно она распространяется по всему животу, сопровождается коликами, тошнотой и диареей. Также такая боль может говорить о проблемах с желчным пузырем – болит в правом верхнем отделе живота. Если причина в раздраженном кишечнике, то может быть вздутие живота и нарастающий дискомфорт. Сильное недомогание может указывать и на аппендицит.
Боль с потерей веса
Неожиданная потеря веса, если вы не сидите на диете и нормально питаетесь в сочетании с болями в животе может указывать на инфекцию, воспаление. При аппендиците боль начинается вокруг пупка, а потом перемещается в нижнюю правую часть живота. Также такая боль может говорить об инфекции желчного пузыря, пищевом отравлении, дивертикулите, инфекциях малого таза у женщин.
Когда помощь врача нужна немедленно, даже если боль в животе незначительная:
- Ректальное кровотечение при опорожнении кишечника
- Резкое и сильное похудение
- Черные смолистые фекалии
- Неспособность выпустить газы
- Стойкое и не проходящее вздутие живота
- Постоянная рвота
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