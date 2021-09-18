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Такие симптомы игнорировать нельзя: врач назвала самую опасную боль в животе

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Суббота 18 сентября 2021 14:03
Такие симптомы игнорировать нельзя: врач назвала самую опасную боль в животе Врач назвала самые опасные боли в животе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Боль в животе может быть симптомом разных заболеваний и некоторые ее виды могут быть не опасными. Однако есть симптомы, которые указывают на серьезные нарушения и опасное состояние.

Какие боли в животе игнорировать категорически нельзя, рассказала британский врач Сара Джарвис в издании Sun.

Боль сочетается с кровью в стуле

Кровь в фекалиях необязательно говорит об опухоли. Колоректальный рак может быть только одной из причин попадания крови в кишечник. Также кровь может сигнализировать о язве желудка, гастроэнтерите или язвенном колите. В любом случае – консультация врача нужна как можно быстрее.

Острая боль

Внезапная острая боль в животе – опасный симптом, который игнорировать категорически нельзя. Это может быть сигналом о разных опасных состояниях: камни в почках, аппендицит, прободная язва, внематочная беременность у женщин, непроходимость кишечника.

Боль с общим ухудшением самочувствия

Такая боль может сопровождать желудочную инфекцию. Обычно она распространяется по всему животу, сопровождается коликами, тошнотой и диареей. Также такая боль может говорить о проблемах с желчным пузырем – болит в правом верхнем отделе живота. Если причина в раздраженном кишечнике, то может быть вздутие живота и нарастающий дискомфорт. Сильное недомогание может указывать и на аппендицит.

Боль с потерей веса

Неожиданная потеря веса, если вы не сидите на диете и нормально питаетесь в сочетании с болями в животе может указывать на инфекцию, воспаление. При аппендиците боль начинается вокруг пупка, а потом перемещается в нижнюю правую часть живота. Также такая боль может говорить об инфекции желчного пузыря, пищевом отравлении, дивертикулите, инфекциях малого таза у женщин.

Когда помощь врача нужна немедленно, даже если боль в животе незначительная:

  • Ректальное кровотечение при опорожнении кишечника
  • Резкое и сильное похудение
  • Черные смолистые фекалии
  • Неспособность выпустить газы
  • Стойкое и не проходящее вздутие живота
  • Постоянная рвота

Напомним, ранее мы писали о том, под какими состояниями может скрываться инфаркт у женщин.

А также рассказывали о том, как категорически нельзя лечить кашель у взрослых и детей.

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